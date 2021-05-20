Актор Days Gone розповів, що може переконати Sony зайнятися сиквелом / Sony

В останній місяць навколо Days Gone зібрався справжній галас, особливо на тлі розслідування журналіста Джейсон Шрайер. Він стверджував, що студія-розробник Bend Studio безрезультатно намагалася проштовхнути ідею Days Gone 2, проте Sony скасовувала сиквел через проблемне виробництво і низькі оцінки критиків.

Ця новина розпалила фанатів гри, які вимагають продовження і створили петиція, яку вже підписало понад 114 тисяч осіб. Актор Сем Вітвер, який озвучив і подарував свою зовнішність головному герою Days Gone, виявився більш прагматичним.

Він створив тему на Reddit, в якій запропонував фанатам ставити питання. У відповідь на питання "як краще показати Sony, що продовження того варте", він порадив купувати ПК-версію Days Gone, де вона вийшла вчора (і показав скромні результати). За його словами, ніщо так не пояснює інтерес аудиторії до проєкту, як його продажі.

На жаль, Days Gone не вдалося захопити увагу гравців на ПК – піковий онлайн байкерського екшену не перевищив і 19 тисяч осіб, що на тлі тієї ж Horizon Zero Dawn (56 557) виглядає блідо. Хоча, здавалося б, бойовик у відкритому світі про зомбі з елементами виживання, яких на платформі рідко зустрінеш. Підгадити успіху могла відсутність регіональних цін у всіх країнах – в Україні гру продають за 999 грн.

Days Gone вийшла у квітні 2019 році і була ексклюзивом PS4. Події гри розгортаються через два роки після глобальної пандемії, яка знищила старий світ, звернувши більшу частину людства у фрикерів. Головний герой – колишній злочинець, на ім'я Дікон Сейнт-Джон – поневіряється по світу в пошуках пригод.

Трейлер Days Gone

Окрім Days Gone на ПК і нової частини Resident Evil, раніше в цьому місяці відбувся реліз фентезійного мережевого бойовика Hood: Outlaws & Legends, в якому гравцям належить зануритися в образ благородних розбійників.

Розробники роблять акцент на реалістичних ігрових механіках, а тому важкі скрині з нагородою доводиться тягати вручну, а кількість патронів і витратних матеріалів – строго обмежена. У кооперативному екшені можна буде вибрати персонажа з чотирьох доступних класів, які допоможуть зробити все безшумно або піти напролом, скориставшись грубою силою. Hood: Outlaws & Legends можна придбати як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК.