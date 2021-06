Фанатську Half-Life 3 заморозили

Фанатську Half-Life 3 скасували / Valve

Ігрове ком'юніті нерідко беруться доробити щось за професійних девелоперів – і не рідше стикаються з тими ж проблемами, скасовуючи згодом реліз. Так вийшло і з довгоочікуваною Half-Life 3, яку взялися відтворити на основі можливого сюжету третьої частини, опублікованим колишнім сценаристом Valve.

Команда Keep Away From Fire випустила звернення до геймерів, які стежать за її творчістю. Незалежні розробники змушені визнати, що з фанатською Half-Life 3 (вона ж Boreal Alyph) не вийшло: проєкт заморозили і, схоже, цей варіант третього епізоду ми все-таки не побачимо

Автори не розкривають причин такого рішення, але називають подію "результатом проблем, що з'явилися ще на початку розробки". Команда Kaff Software планувала випустити Boreal Alyph безплатно в магазині Steam, проте точних або навіть приблизних термінів вони не називали.

Зараз розробники думають, як би передати наявні розробки ком'юніті, аби їх робота була хоч якось виправдана. Тоді нелегкий тягар зможуть перейняти інші ентузіасти, яким теж доведеться зрозуміти і пережити, чому третя Half-Life досі не побачила світ.

Геймплей Boreal Alyph

Нагадаємо, що Alyx стала першою грою в серії Half-Life, після більш ніж 12-річної перерви з моменту виходу Half-Life 2: Episode Two у 2007 році. Гра закінчилася черговим кліффхенгером, отримала визнання критиків і стала одним з найгучніших проєктів 2020-го.

Раніше цього місяця моддери додали в Half-Life: Alyx такий собі аналог мультиплеєра – другий гравець з'являється тільки у вигляді летючого бота, який не може виконувати будь-які дії в самому світі. Їм можна управляти за допомогою поворотів головою в шоломі VR.