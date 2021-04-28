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Анджей Сапковський розповів, як він ставиться до ігор про відьмака

28 квітня 2021, 14:30

Творець відьмачого всесвіту вирішив раз і назавжди закрити питання про своє ставлення до ігор, геймерів і витворам CDPR по його франшизі.

Сапковський сказав, що не ненавидить ігри / Spider's Web

В інтерв'ю польському виданню Spider's Web творець відьмачого всесвіту Анджей Сапковський розповів про те, як він ставиться до ігор серії The Witcher, які студія CD Projekt Red зробила за його книгами.

Письменник зауважив, мовляв, більшість думає, що він погано ставиться до ігор серії The Witcher, недолюблює саму студію і її фанатів. Але це неправда: навколо його думки склалася неправильна репутація.

Анджей Сапковський запевнив, що він ніколи не вимовляв принизливі фрази в бік геймерів і CD Projekt Red зокрема, і наголосив, що в ігри він не грає, але не бачить в них нічого поганого. Сапковський не розуміє тільки тих геймерів, які взагалі не читають книги:

Існують геймери, для яких значення мають тільки ігри: вони їх проходять, але взагалі не читають книги і зневажають кожне написане слово. До них я не відчуваю поваги, і іноді у мене може вирватися різке слівце. За це я прошу вибачення - Анджей Сапковський, автор фентезі-саги "Відьмак".''

Анджей Сапковський

Втім, як мінімум одного разу інтереси письменника і CD Projekt перетнулися безпосередньо – у 2018 році, коли Сапковський зажадав у холдингу $16 мільйонів за використання всесвіту "Відьмака". Через рік сторони домовилися, але ми все ще не знаємо, чим скінчилася справа.

Звичайно, сага про відьмака Геральта з Рівії була відома задовго до гучної трилогії. Поляки з CD Projekt Red навіть не були першими, хто намагався зробити гру за книгами Сапковського. У 90-х свого "Відьмака" намагалася зробити студія Metropolis, але далі скріншотів справа так і не пішла.

У 2015 році вийшла остання на сьогодні частина в серії – The Witcher 3: Дике Полювання. Вона не тільки закінчила історію пригод білого вовка, але і стала однією з найбільш знакових ігор в історії, зібравши понад 800 нагород в різних церемоніях нагромадження.

Очікується, що створення четвертої частини франшизи займе близько чотирьох років, а її головною героїнею стане Цірі – один з ключових персонажів сюжетної лінії третього Відьмака і головний мотив для Геральта йти далі.

CD Projekt RED Відьмак Анджей Сапковський The Witcher 3: Wild Hunt
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