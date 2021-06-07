Анонсовано пригодницький трилер, натхненний фільмами Альфреда Хічкока

Відбувся анонс Alfred Hitchcock - Vertigo / Microids

На ігровому фестивалі Guerrilla Collective видавництво Microids і розробники з Pendulo Studios анонсували проєкт з промовистою назвою Alfred Hitchcock – Vertigo.

Це психологічний трилер в дусі однойменного фільму Альфреда Хічкока, але є референси і на інші роботи культового фільммейкера: "Заворожений", "Ребека" і "Психо". Автори обіцяють разючий сюжет, в якому доведеться йти по тонкій грані між реальністю і вигадкою

Сюжет гри розповідає про письменника Еда Міллера, який вийшов неушкодженим з автокатастрофи в каньйоні Броді, штат Каліфорнія. Попри те, що в уламках машини нікого не знайшли, Ед наполягає на тому, що подорожував з дружиною і дочкою. Травмований цією подією, він починає страждати від сильного запаморочення. Почавши терапію, він спробує з'ясувати, що ж насправді сталося в той трагічний день.

Розробники виділяють наступні ключові моменти гри:

Оригінальна історія про одержимість, пам'ять, маніпуляції та божевілля, створена під натхненням від безсмертного шедевра Альфреда Хічкока "Запаморочення".

Обіцяють "ефектний сюжет", який віддає данину поваги візуальним і розповідним прийомам з класичних трилерів.

Гравцям належить ввести розслідування через бачення трьох персонажів – у кожного своя, унікальна історія за плечима.

Щоб правильно провести розслідування, доведеться залучити кілька тимчасових ліній – тільки так вийде відокремити реальність від оманливих спогадів.

Трейлер Alfred Hitchcock-Vertigo

Багатообіцяльний Vertigo вийде на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch і PC (Steam) в кінці 2021 року.