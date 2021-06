Анонсовано гру про Бабу-Ягу / The Parasight

Слідом за Джеффом Кілі своє шоу перед E3 організував ресурс IGN. Ніяких гучних анонсів не було, але дещо цікаве все-таки показали.

Так, наприклад, студія The Parasight, яка складається з колишніх авторів Layers of Fear, Blair Witch і недавнього The Medium, анонсувала екшен-адвенчуру від першої особи під назвою Blacktail, засновану на слов'янському фольклорі, зокрема міфі про Бабу-Ягу.

За сюжетом, гравці візьмуть на себе роль 16-річної Яги, яку звинуватили в чаклунстві і вигнали з поселення. Їй належить виживати в нещадному лісі, полюючи на духів, які зберігають зниклі спогади. За словами розробників, система моралі сильно впливає на ігровий процес, особистість і навички протагоніста.

"Слов'янська легенда оживає в цій пригодницькій грі від першої особи у відкритому світі. Дізнайтеся про походження Баби-Яги і допоможіть їй перетворитися на берегиню лісу або нічний кошмар, яким лякають дітей", – свідчить опис гри. Реліз запланований на зиму 2021 року для ПК, PS5 і Xbox Series.

Трейлер Blacktail

А тим часом до презентації Microsoft і Bethesda в рамках E3 залишилося півтори години. Це, без сумнівів, головна конференція виставки. Подивимося на Halo Infinite, Starfield, STALKER 2, геймплей Battlefield 2042, геймплей Far Cry 6 та інший сік.

Стежити за трансляціями можна буде в соцмережах і на каналах E3 – в Твіттері і Фейсбуці, а також на Twitch і YouTube.