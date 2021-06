Анонсована Palia – амбітна MMO для шанувальників Stardew Valley та Animal Crossing

Ветерани Riot Games і Blizzard представили Palia / Singularity 6

Колишні розробники Riot Games і Blizzard об'єдналися і анонсували нове MMO з відкритим світом під назвою Palia. Самі автори описують своє творіння як "симулятор суспільства у світі високого фентезі".

Ігровий процес новинки буде зосереджений не на екшені з вбивством монстрів, а на виконанні різних повсякденних завдань, будівництві та облаштуванні власного житла, а також сільському господарстві і різних хобі.

Головною локацією стане село ельфів, де виконуючи квести, гравці зможуть дізнатися про своє минуле і минуле цього світу. У MMO буде гнучкий редактор персонажа, великий вибір одягу і більше ніж 1000 предметів декору для облаштування будинку. Розробники обіцяють, що Palia подарує ігровий досвід, схожий зі Stardew Valley або Animal Crossing, але з відкритим світом розмаху The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

У Palia вийде грати і поодинці, відзначили розробники. Втім, вона буде розкриватися повною мірою в компанії кількох друзів. Незабаром розробники запустять закрите альфа-тестування ПК-версії, записатися на яке можна на офіційному сайті гри за посиланням.

Трейлер Palia

