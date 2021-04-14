Apple назвала дату весняної презентації: які новинки готує компанія

Apple підтвердила презентацію 20 квітня / Apple

Тепер офіційно – компанія Apple розіслала запрошення на першу в цьому році онлайн-презентацію. Вперше захід пройде не в березні, як зазвичай, а у квітні.

Apple Special Event почнеться вже через тиждень, 20 квітня, о 20:00 за Києвом. Захід пройде під гаслом "Повний розквіт", мабуть, таким чином компанія підкреслила, що нас чекає чимало весняних новинок.

Весняна презентація Apple: що відомо

В ході презентації, як очікується, компанія презентує нове покоління iPad Pro з екраном miniLED, мітки AirTag і аксесуари для iPhone. За інформацією інсайдерів, у продаж лінійка iPad Pro надійде не раніше травня через проблеми з постачанням компонентів.

Не виключено, що ми побачимо і інші новинки, зокрема, нові Mac на ARM (наприклад, iMac) і багато чого ще. Можливі також анонси нових AirPods, в тому числі "AirPods 3", "AirPods Pro lite" або "AirPods X", їх називають по-різному. З початку року було чимало витоків на цю тему, в тому числі з'явилися перші реальні фото AirPods 3.

Весняна презентація Apple: де дивитися онлайн

Подивитися захід можна буде в Apple TV, на сайті компанії або на офіційному YouTube-каналі.

Раніше Apple оголосила про найбільше оновлення ігрового сервісу Apple Arcade з моменту його запуску. У сервісі з'явилося відразу 30 нових ігор від популярних брендів, франшиз і розробників.

Нагадаємо, що підписка на Apple Arcade була запущена у вересні 2020 року і коштує в Україні $4,99/міс. За ці гроші користувачі iPhone і iPad отримують доступ до великої бібліотеки ігор, в яких немає реклами, вбудованих покупок і мікротранзакцій.