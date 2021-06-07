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Apple готує новий додаток Mind для iPhone і Apple Watch

7 червня 2021, 04:22

А також окремі програми "Поради" і "Контакти" для watchOS.

WWDC 2021
Apple представить новий додаток на презентації WWDC. / Apple

Компанія з Купертіно випустить новий додаток Mind для iPhone і Apple Watch, виявив розробник Хаос Тіан в одному з JSON-файлів вивантаження з App Store. Передбачається, що воно допоможе поліпшити ментальне здоров'я.

Серед нових ідентифікаторів також згадуються com.apple.NanoTips і com.Apple.NanoContacts. Нано – це приставка для коду додатків Apple Watch, з чого можна зробити висновок, що на годиннику з'являться окремі додатки "Контакти" і "Поради".

Поряд з ідентифікаторами, що належать до невипущених додатків для Apple Watch, Apple також розмістила окрему програму для watchOS і iOS з ID com.Apple.Mind. Оглядач Bloomberg Марк Гурман уточнив, що це – нова версія програми "Дихання". Передбачається, що воно буде працювати з психічним здоров'ям людини: відстежувати його, можливо, давати поради. Про плани Apple додати підтримку відстеження психічного здоров'я заявлялося раніше.

Ще одна цікавий рядок: com.apple.findmy.finditems. Неясно, що це означає, втім, найімовірніше, Apple може розділити пошук речей і пошук пристроїв різними додатками. Можливо, ми зможемо шукати Apple AirTag з Apple Watch.

Нагадуємо, що всесвітня конференція розробників Apple стартує вже завтра, 8 червня, о 20:00 за київським часом. За традицією Apple транслюватиме захід на своєму сайті і на офіційному YouTube-каналі.

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