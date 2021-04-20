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Весняна презентація Apple: довгоочікувані новинки компанії

20 квітня 2021, 20:55

Старт продажів оновленого iPhone 12 в новому кольорі запланований на 30 квітня.

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Apple представила iPhone 12 / скріншот

20 квітня компанія Apple проводить свою традиційну весняну презентацію, де представила нові продукції.

На сьогоднішній презентації Apple представили iPhone 12 в новому кольорі. Як повідомляють в компанії, крім оновленого кольору він нічим не буде відрізнятися від смартфонів цього покоління.

Відзначимо, спочатку iPhone 12 з'явився у п'яти кольорах: білому, чорному, червоному, зеленому і синьому. До цього набору додали новий - фіолетовий. Більше ніяких змін немає.

Ціна теж залишиться колишньою, старт продажів запланований на 30 квітня, а попередні замовлення в США вже з цієї п'ятниці.

Крім того, компанія Apple представила нову ТВ-приставку – Apple TV 4K. Вона працює під управлінням процесора A12 Bionic і підтримує технологію Dolby Vision.

Вартість Apple TV 4K:

версія з 32 ГБ пам'яті – 179 доларів;

версія з 64 ГБ пам'яті – 199 доларів.

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Apple TV 4K / digger.ru

Також на презентації Apple представила довгоочікувану мітку-брелок.

Працює ця мітка через Bluetooth і сервіс Find My на iPhone. Під час презентації в компанії показали, що на iPhone 12 програма буде буквально вести користувача за допомогою стрілки до загубленої речі з AirTag. Так, користувач може легко знайти ключі, гаманець або інші дрібні, але важливі речі. Новинка надійде в продаж 30 квітня.

Вартість мітки-брелка від Apple:

Вартість однієї такої мітки - 30 доларів (що приблизно 840 гривень). При цьому користувачам пропонують купити відразу 4 AirTag, такий набір обійдеться в 99 доларів (майже 2 800 гривень).

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Мітка AirTag / Скріншот

Apple представила нові моноблоки iMac на фірмовому чіпі M1. Комп'ютери доступні в семи кольорах: синьому, зеленому, жовтому, червоному, фіолетовому, помаранчевому і класичному сріблястому.

Він став меншим, тоншим і легшим, а екран тепер має рівномірну товщину по всій площі.

Ціна нового iMac:

Від 1 299 доларів. Попередні замовлення в США відкриються 30 квітня, а старт продажів запланований на травень.

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Нові iMac на фірмовому чіпі M1 / скріншот

Apple представила нове покоління планшетів iPad Pro. Вони мають просунуту матрицю і так само, як і нові iMac, побудовані на фірмовому чіпі M1.

Особлива новинка iPad Pro - це широкоугольная фронтальна камера, яка стежить за пересуванням людини в кадрі і буквально рухається за ним. Крім того, 12-дюймова версія iPad Pro отримала просунутий дисплей - Mini LED матрицю.

За даними Apple, 10 000 світлодіодів дозволяють підвищити контрастність і домогтися пікової яскравості до 1600 ніт. Попередні замовлення в США відкриються 30 квітня, старт продажів запланований на травень.

Ціни нового iPad Pro:

Від 799 доларів за 11-дюймовий iPad Pro та від 1 099 доларів за 12,9-дюймовий.

Новий iPad Pro / скріншот

Весняна презентація Apple 2021: відео

Як раніше повідомляв Главред:

  • Apple оголосила про найбільше оновлення ігрового сервісу Apple Arcade з моменту його запуску. У сервісі з'явилося відразу 30 нових ігор від популярних брендів, франшиз і розробників.
  • Підписка на Apple Arcade була запущена у вересні 2020 року і коштує в Україні $4,99/міс. За ці гроші користувачі iPhone і iPad отримують доступ до великої бібліотеки ігор, в яких немає реклами, вбудованих покупок і мікротранзакцій.
Apple iPhone 12
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