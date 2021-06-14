Apple випустила навушники Beats Studio Buds з шумозаглушенням – вони дешевше AirPods Pro

Apple анонсувала Beats Studio Buds / Reuters / Apple

Музичний бренд Beats, що належить Apple, оголосив про випуск повністю бездротових навушників Studio Buds. Новинка виконана у формі AirPods Pro – вакуумних вкладишів з системою активного шумозаглушення, які заряджаються в спеціальному кейсі.

Як і в AirPods Pro, в нових навушниках є три режими роботи: повна ізоляція зовнішніх шумів, "Прозорість", коли потрібно чути, що відбувається навколо, і режим пасивного шумозаглушення, забезпечений форматом вкладишів з гумовими насадками.

Бездротові навушники Beats Studio Buds отримали нові 8,2-міліметрові динаміки, активне шумозаглушення, а також захист від вологи і бризок за стандартом IPX4. Повністю заряджені навушники забезпечують до 8 годин прослуховування, зарядний футляр кишенькового розміру дозволяє ще двічі повністю зарядити їх. Якщо навушники все-таки розрядилися, завдяки функції Fast Fuel 5-хвилинної підзарядки вистачить ще на 1 годину роботи.

Навушники сумісні з iOS і Android, а для iPhone передбачена інтеграція з Control Center і можливість виклику голосового асистента фразою "Привіт, Siri". Beats Studio buds цікаві і тим, що стали першим гаджетом Beats, який будуть підтримувати додаток Локатор, через яке можна знайти їх у разі пропажі.

Як зазначає Apple, піклуючись про екологію, Beats використовувала вторинну сировину: упаковування пристрою на 92% складається з перероблених волокон і/або деревини.

Beats Studio Buds пропонуються в червоному, чорному і білому варіантах колірного виконання корпусу. Вони вже доступні для попереднього замовлення за ціною $149,99 (~3999 грн), фактичні продажі стартують з 24 червня.

Раніше Цього місяця Google випустила здешевлені Pixel Buds. Зовні навушники нічим не відрізняються від свого старшого побратима, але цінник майже вдвічі нижче – 99 доларів (~2700 грн). В Україні офіційних поставок чекати не варто, але перекупники напевно з часом їх привезуть.