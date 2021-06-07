Apple представила новий iOS 15 з унікальними функціями

Apple представила iOS 15 / скріншот

Сьогодні, 7 червня, американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 15, до якої користувачі зможуть оновити свої гаджети восени. Програмне забезпечення оприлюднили на презентації WWDC 2021.

Велику увагу компанія приділила нововведенням в сервісі відеодзвінків FaceTime.

В iOS 15 з'явиться режим перегляду у вигляді сітки і портретний режим для відео, коли фон розмивається, а також підтримка просторового звуку Spatial Audio, виділення звуку голосу в залежності від ситуації.

Нова функція в FaceTime - SharePlay - дозволить слухати музику або дивитися фільми одночасно з друзями.

У додатку Messages можна буде поділитися контентом, таким як зображення, музика, подкасти, статті Apple News і багато іншого. Весь контент буде зберігатися у відповідні програми - музика в Apple Music, фото в Photos, і так далі.

У картах Apple додали деталі про дороги: автобусні зупинки, пішохідні переходи, складні з'їзди і тд. Тепер вони також орієнтовані на пішоходів. Також за допомогою камери карти можуть розпізнати ваше місце розташування і вказати правильний напрямок.

Голосовий помічник Siri в iOS 15 працює без Інтернету і розпізнає запити прямо на пристрої.

Мікрофон смартфона iPhone отримав нові можливості. Серед них ізоляція голосу. Штучний інтелект буде розпізнавати шуми на тлі і видаляти їх.

Пристрої, які будуть підтримувати iOS 15:

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone SE (2016);

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS/XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro/Pro Max;

iPhone SE 2 (2020);

iPhone 12/mini;

iPhone 12 Pro/Pro Max;

iPhone 13/iPhone 12s.

Як раніше повідомляв Главред, Всесвітня конференція розробників Apple стартує вже завтра, 8 червня, о 20: 00 за київським часом. За традицією Apple транслюватиме захід на своєму сайті і на офіційному YouTube-каналі.