Apple заходить в Україну: у Мінцифри порадували фанатів "яблучної" техніки

iPhone 12 / кадр з відео

В останні кілька місяців Apple активно готується до відкриття українського представництва. З початку 2021 компанія запустила україномовну версію офіційного сайту, зареєстрували нові торгові марки "Эппл" та "Яблоко", а також відкрила три вакансії в Україні.

Днями міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідаючи на коментар одного з користувачів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, натякнув, що зовсім скоро українцям не доведеться замовляти iPhone з США, щоб заощадити.

"Apple заходить в Україну. Ще трохи і не потрібно буде", – написав український міністр. Таке повідомлення зібрало майже два десятки лайків і ряд реакцій. Зокрема, один з учасників дискусії додав, що питання [відкриття українського офісу] вирішене ще з 2020-го року, коли Apple зареєструвала в Україні товарний знак, але компанії потрібен час, щоб набрати людей і організуватися.

За словами іншого користувача, мова йде тільки про юридичне представництво для захисту прав. Водночас в коментарях до такої ремарки сам Федоров нічого не відповів.

Apple в Україні

Схоже, Apple дійсно готується до відкриття свого першого офіційного представництва в Україні. З чуток, офіційне відкриття офісу в Києві відбудеться вже в цьому або наступному місяці.

Раніше з'явилася інформація, що Apple зареєструвала в Україні нові торгові марки: "‎Эппл" та "‎Яблоко". Як зазначили в ITC.UA, Apple подала заявки на реєстрацію торгових марок ще у 2017 році.

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Раніше в Мережу просочилися чутки про те, що Apple запустить оновлену підписку З Hi-Fi звуком разом з новими Airpods'ами. При цьому, за словами джерела, вартість підписки після додавання Hi-Fi якості не зміниться – вона як і раніше становитиме $9.99 на місяць в США і 139 грн в Україні.

Очікується, що AirPods третього покоління похваляться переробленим дизайном, схожим на AirPods Pro, включаючи зменшену довжину стрижнів знизу, а також змінні силіконові насадки для комфортної посадки в вушній раковині. Час автономної роботи складе в районі п'яти годин, а коштувати вони будуть дешевше 200 доларів.