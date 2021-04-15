Творці Atomic Heart поділилися новою інформацією про майбутній шутер

Скріншот з Atomic Heart / Mundfish

Розробники зі студії Mundfish опублікували скріншот ігрового інтерфейсу Atomic Heart з ранньої версії гри. В остаточній версії можуть бути значні зміни, але поки що інтерфейс виглядає так.

Втім, навряд чи до релізу його будуть серйозно переробляти, тому оцінити оформлення і наповнення можна і з цього скріншоту.

Цікаво, що для того, аби уникнути спойлерів описів квестів (або тому що вони ще не готові), для великого абзацу з описом використовували заглушку Lorem Ipsum, яка здебільшого використовується як текстовий заповнювач для дизайнерських робіт. У ній немає особливого сенсу, проте інші елементи інтерфейсу можна розглянути.

Ігровий інтерфейс Atomic Heart / Mundfish

Нагадаємо, що дія Atomic Heart розгортається в альтернативному всесвіті в період розквіту СРСР. Спеціальний агент КДБ майор Нечаєв під кодовим ім'ям "П3" відправляється на підприємство "3826" в спробах з'ясувати, чому там бешкетують збожеволілі роботи. При створенні гри розробники з Mudfish надихалася творами братів Стругацьких, сучасними серіалами на кшталт "Чорного дзеркала", а також вітчизняними іграми Метро і Сталкер.

Відзначається, що на проходження Atomic Heart буде потрібно близько 20 годин. Для повного розуміння суті того, що відбувається, можуть знадобитися додаткові "забіги". Крім того, розробники передбачили різні рівні складності, додавши "сюжетне проходження", ігровий процес якого адаптований так, щоб з проєктом могла познайомитися більш широка аудиторія. Mudfish порівнює даний рівень складності з Bioshock.

Трейлер Atomic Heart

Системні вимоги Atomic Heart

Мінімальні:

Відеокарта – NVIDIA GeForce GTX 780 або AMD Radeon R9 290

Оперативна пам'ять – 6 ГБ

Процесор – Intel Core i5-2500K або AMD FX 6300

Місце на диску – 22 ГБ.

Рекомендовані:

Відеокарта – NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 580

Оперативна пам'ять – 8 ГБ

Процесор – Intel Core i7-4770k або AMD Ryzen 5 1500X

Місце на диску – 22 ГБ.

Раніше ми зібрали великий матеріал про Atomic Heart, який більше детально ознайомить вас з майбутнім шутером.