Автори Atomic Heart презентували новий трейлер гри під композицію гурту "Міраж"

Новий трейлер Atomic Heart / Mundfish

Розробники зі студії Mundfish також забралася до Microsoft – розробники показали геймплейний трейлер очікуваної гри Atomic Heart під пісню "Музика нас зв'язала" гурту "Міраж"

Шутер вийде в Game Pass вже на релізі. Дата виходу не озвучена, але раніше автори підтвердили, що гра знаходиться на стадії "полірування", тому реліз напевно не змусити себе чекати.

Дія гри відбувається в Радянському Союзі в альтернативній реальності десь в 1955 році, де вже були винайдені інтернет, голограми і роботи. Головний герой – спеціальний агент, на ім'я П-3, якого уряд відправляє на підприємство "3826" в спробах з'ясувати, чому там бешкетують збожеволілі роботи.

При створенні гри розробники з Mudfish надихалася творами братів Стругацьких, сучасними серіалами на кшталт "Чорного дзеркала", а також вітчизняними іграми Метро і Сталкер. Раніше ми зібрали великий матеріал про Atomic Heart, який більш детально ознайомить вас з прийдешнім шутером.

Трейлер Atomic Heart