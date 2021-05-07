Розробники Back 4 Blood розповіли про систему карт у грі

Back 4 Blood - трейлер системи карт / Turtle Rock

Студія Turtle Rock Studios, творці всесвітньо відомої серії кооперативних ігор Left 4 Dead, показали новий трейлер кооперативного зомбі-шутера Back 4 Blood, присвячений внутрішньоігрової картковій системі.

Завдяки цій системі гравці можуть створювати колоди з різними перевагами, що змінюються в ході гри, наприклад баффи персонажа або карти з негативним впливом на геймплей.

Для Back 4 Blood розробники поліпшили штучний інтелект режисера, який буде відстежувати дії, рішення і рівень здоров'я кожного члена команди і відповідним чином змінювати умови на рівні. Кожен матч буде починатися з підбору колоди. Спочатку режисер видає ворогам мутації і виставляє умови проходження. Після цього гравці вибирають власні карти з екіпіровкою, бонусами і перками.

Розробники вводять цю систему, аби додати стратегічний елемент і підвищити реіграбельность. Під час проходження користувачі зможуть виконувати особливі умови і отримувати нові карти: деякі з них можна використовувати при наступних проходженнях, інші будуть відкривати косметичні предмети на зразок унікальних виглядів персонажів або розмальовок зброї.

Реліз Back 4 Blood запланований на 12 жовтня, а відкрите бета-тестування гри проведуть влітку 2021-го.

Як працює система карт в Back 4 Blood

Раніше ми зібрали велику замітку, в якій розповіли про головні ігрові новинки травня. Сьогодні, 7 травня, відбувся реліз найочікуванішого проєкту сезону, якщо не року взагалі: Resident Evil Village.

Через тиждень очікується прем'єра головного ремастера року – Mass Effect: Legendary Edition, а ще через пару днів відбудеться реліз масштабного доповнення для космосима Elite Dangerous: