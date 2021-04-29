Розробники Black Mesa створили віртуальний тур по світу Xen

У Black Mesa додали музей Xen / Steam

Розробники Black Mesa, фанатського ремейку оригінальної Half-Life, випустили безплатний мод для гри під назвою Xen Museum – це своєрідний музей робіт, пов'язаних з цим світом.

На ній розміщені концепт-арт, скетчі, плани локацій і старі версії рівня Xen, зроблені за 5 років розробки. Завантажити музей можна в майстерні Steam.

Віртуальний музей розділений на три біоми зі світу Зен. У кожному біомі присутні портали, що дозволяють вивчити карти з різних глав – всього їх 56 і 3 відповідно. У порталів встановлені спеціальні комп'ютери, за допомогою яких можна вибрати різні версії локацій і поглянути на те, як вони змінювалися по ходу розробки. "Музей" дозволить прогулятися по тестових версіях всіх карт і оцінити обсяг виконаної роботи – "нам здається, це відмінний і унікальний спосіб показати, як розробляється і змінюється гра з часом...", розповіли розробники з Crowbar Collective

Фанатський ремейк першої Half-Life на движку Source створювався командою Crowbar Collective 16 років. Його розробка почалася ще у вересні 2004 року. До релізу в березні минулого року були перероблені всі моделі, текстури і рівні з першої частини. Змін зазнали окремі фрагменти сюжетної лінії, ігровий баланс і деякі противники. Довгоочікуваний проєкт припав до душі фанатам і отримав вкрай позитивні оцінки.

Зараз Black Mesa можна купити зі знижкою за 139 грн.

Раніше цього року команда моддерів з СНД випустила мод-ремейк Half-Life: Blue Shift на базі Black Mesa. Поки що вийшла тільки перша глава, тому що весь ремейк буде виходити частинами – розробники хочуть збирати фідбек від геймерів і вносити поліпшення в мод прямо в міру виходу нових глав.