Творці Cyberpunk 2077 і Відьмака розкрили плани з розвитку серій

CD Projekt презентувала нову стратегію розвитку на найближчі роки / Cyberpunk 2077

Поляки з CD Projekt презентували нову стратегію розвитку компанії на найближчі кілька років. Там, наприклад, підтвердили плани з наступного року почати паралельне виробництво відразу декількох великобюджетних ААА-тайтлів.

За словами представника фірми, вони хочуть одночасно підтримувати бренди Cyberpunk 2077 і "Відьмака", випускаючи якісні проєкти за даними всесвітами, серед яких будуть ігри в доповненої реальності, книги, комікси, настільні ігри та аніме.

Сюжетні рольові ігри все ще залишаться пріоритетом CD Projekt, проте компанія бачить великий потенціал в "онлайн-технологіях" – мультиплеєр в тому чи іншому вигляді планують впроваджувати практично в усі прийдешні проєкти. Крім того, маркетингові кампанії наступних ігор студії будуть значно коротшими і стартувати набагато ближче до фактичної дати виходу гри.

Головне про нову стратегію CD Projekt:

Пріоритети на 2021 рік – патчі і доповнення для Cyberpunk 2077, некст-ген оновлення The Witcher 3: Wild Hunt і Cyberpunk 2077, а також Гвінт;

З 2022 року студія почне паралельну розробку відразу декількох ААА-тайтлів;

Запускається ініціатива RED 2.0, покликана змінити підхід до створення проєктів шляхом поліпшення комунікації між підрозділами, оптимізації робочих процесів, формування нових команд і збільшення штату співробітників;

Компанія відкрила перше канадське відділення CD Projekt Red Vancouver – точніше сказати, перейменували, оскільки польська компанія придбала Digital Scapes Studios, яка допомагала студії з розробкою Cyberpunk 2077. Студія була заснована колишніми ветеранами з BioWare (Mass Effect), Radical Entertainment (Prototype) і Relic (Company of Heroes).

Позавчора, 29 березня, CD Projekt випустила довгоочікуваний патч 1.2 для Cyberpunk 2077. Втім, незабаром після виходу апдейта, ті гравці, які ще не втратили віру в Кіберпанк, виявили що стан гри якщо і покращився, то не суттєво.