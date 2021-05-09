Творці Days Gone відповіли на важливі питання перед виходом гри на ПК

Days Gone - фішки ПК-версії / Sony

Розробники байкерського екшену Days Gone з Bend Studio опублікували список відповідей на важливі питання перед виходом гри на ПК. Основна частина відповідей вже була відома раніше (ціна, дата виходу і т. д.), але є і нова інформація

Вони підтвердили раніше оприлюднені системні вимоги, а також підкреслили, що Days Gone не буде підтримувати технології DLSS і трасування променів – при цьому у випадку з першою вони відзначили, що в грі немає підтримки технології на даному етапі. Можливо, вона з'явиться в майбутньому.

З інших важливих деталей:

Перенести файл збереження PlayStation 4 або PlayStation 5 на ПК не можна;

Фоторежим буде включати поліпшену функцію супердозволу, що дозволяє робити знімки в більш високій роздільній здатності;

Буде можливість перепризначити клавіші на клавіатурі, включаючи альтернативи і навігацію по меню. Плюс одночасне введення з клавіатури/миші і контролера;

Можна буде змінити параметр поле зору (FOV) максимум до 100 градусів;

На ПК гравці зможуть налаштовувати численні параметри графіки, включаючи рівень деталізації, масштаб промальовування, якість текстур, тіней, хмар і туману, а також відстань обробки листя..

Реліз колишнього ексклюзиву PlayStation на ПК відбудеться 18 травня. Вартість в цифрових магазинах Steam і Epic Games Store становить 999 грн.

Days Gone - трейлер ПК-версії

Нагадаємо, що оригінальний реліз байкерського зомбі-екшену на консолі PS4 відбувся у квітні минулого року. Гра отримала "змішані відгуки" від рецензентів різних видань. Критики хвалили художнє оформлення, звуковий супровід і реалізацію орд зомбі. Серед недоліків називаються однотипні завдання, не зовсім вдала структура відкритого світу і технічні недоробки гри.

У 2019 році студія-розробник Bend Studio безрезультатно намагалася проштовхнути ідею Days Gone 2, однак Sony загорнула сиквел через проблемне виробництво і низькі оцінки критиків.