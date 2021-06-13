Розробники Deus Ex випустять гру за мотивами "Вартових галактики"

Анонсовано Guardians of the Galaxy / Square Enix

Компанія Square Enix на своїй конференції анонсувала гру за мотивами "Вартових галактики" від Eidos Montreal – це чисто сюжетна гра, яка найбільше нагадує культовий ігросеріал Mass Effect.

Головним героєм за традицією стане Пітер Квілл, лідер Вартових галактики, також відомий як "Зоряний лорд". Разом з ним в грі з'являться і інші відомі партійці: Ракета, Гамора, Грут і Дракс.

Розробники звернули увагу на тому, що Guardians of the Galaxy – гра, орієнтована на сюжет, без кооперативу і планів на доповнення. Фактично, це антипод тогорічним "Месникам". Безпосередньо гра не пов'язана ні з кіновсесвіту Marvel, ні з коміксами, ні з іншими іграми – це повністю оригінальний проєкт,

Вихід гри відбудеться 26 жовтня поточного року на ПК, а також консолях PlayStation і Xbox.

Трейлер Guardians of the Galaxy