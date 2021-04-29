Розробники Dying Light 2 розкрили нові деталі гри

Деталі Dying Light 2 / Techland

Творці зомбі-екшену Dying Light 2 вирішили відповісти на найцікавіші та найактуальніші питання гравців. Вони отримали понад 9 000 питань, і тепер коротко розповідають про світ гри, способи пересування, а також зброю і вплив дій гравця на світ.

Основну увагу розробники акцентували на типах рішень в Dying Light 2 – в недавніх чутках стверджували, що від них відмовилися, проте команда заперечує це.

Всього в грі три типи рішень:

Сюжетні – їх небагато, вони виникають тільки в завданнях основної кампанії і впливають на кінцівку;

Другорядні – це вибори у другорядних (а іноді і основних) завданнях, які частково впливають на світ. Як приклад він навів місію, де можна врятувати оперну співачку. Якщо це вдасться, вона з'явиться в хабі і буде там співати;

Міські – в залежності від рішень гравця та чи інша фракція буде захоплювати контроль над районами міста.

Останні особливо цікаві, оскільки вони впливають навіть на геймплей. Фракції будуть підлаштовувати райони міста під себе – одні, наприклад, спростять переміщення. "Залежно від рішень ви зможете сформувати власний геймплейний простір і геймплейне оточення", - розповів ведучий геймдизайнер Dying Light 2 Тімон Смектала.

У Techland також розповіли, що внутрішньоігрова карта має площу майже в 7 квадратних кілометрів, що приблизно у 2 рази більше, ніж світ оригіналу з усім доповненнями. Також в сиквелі будуть нові типи інфікованих і істота з наростами на спині з ігрового трейлера є одним з них. Його поява безпосередньо залежить від дій гравців.

Що ще розповіли:

Гра дотримується концепції першої частини: день – час людей, а ніч – зомбі. Протягом дня заражені ховаються в будівлях і темних місцях, але, як і раніше, реагують на сторонні звуки.

У Dying Light 2 практично немає вогнепальної зброї. Цивілізація знищена і люди озброюються всім підряд. Гравці зможуть "скрафтити" дробовик, але він буде вкрай ненадійний.

У сиквелі з'явиться можливість взяти в руки різні типи зброї-мачете в одну, а дробовик в іншу. Гак-кішку переробили. Гаджет став реалістичніше. Гравці більше не зможуть літати по місту як Людина-павук, долаючи карту за одну хвилину.

У грі не буде транспорту. Поїздка на машині присутня лише в одному із завдань. Пересуватися по світу доведеться на своїх двох, використовуючи навички паркуру, що відповідає духу серії.

Тим часом у сиквела ще немає нової дати виходу – спочатку вихід Dying Light 2 був запланований на весну 2020 року, але Techland знадобилося більше часу для втілення свого бачення "найбільшого проєкту в історії студії".