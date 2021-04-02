Творці Dying Light 2 розповіли, чому гра ніяк не може вийти

Творці Dying Light 2 розповіли про роботу над грою / Techland

Сиквел Dying Light студія Techland анонсувала на Е3 2018. Зі сцени розробники наобіцяли багато чого, в тому числі реліз на початку 2020 року. Замість цього дати релізу у проєкту все ще немає, а до того ж почали кружляти чутки про складнощі роботи.

Ресурс Wccftech зумів взяти інтерв'ю у представників Techland, які відкрили залаштунки, розповівши про аспекти майбутнього проєкту і плюси використання нового движка.

За словами авторів Dying Light 2, перехід з движка C-Engine на Chrome Engine 6 дозволяє, перш за все, підтримувати нові технології і консолі нового покоління. До того ж він гарантує більш розширені можливості ШІ, нові реалістичні анімації і міміку персонажів, а також звук, створений за допомогою Wwise.

Зокрема, технологія World Streaming дозволяє створювати величезний безшовний світ, розмір якого обмежується лише часом, що йде на заповнення його активностями. Орди зомбі стануть ще більше, як і карта – вона приблизно в чотири рази більше, ніж в оригінальній грі. Але перехід на новий движок став однією з причин затримки гри.

Розробники підтвердили, що в Dying Light 2 можна наштовхнутися на випадкові події, що роблять світ більш живим. Постійних напарників не буде, але деякі NPC зможуть приєднатися до головного героя в рамках певних активностей. Пройти основний сюжет можна буде приблизно за 20 годин – повне ж проходження займе 40-60 годин.

Трейлер Dying Light 2

Dying Light 2 знаходиться в топі за кількістю додавань в список бажаного, так що розробники усвідомлюють, скільки людей чекають вихід гри.

Поки що Techland впевнена, що випустить Dying Light 2 на РС, PlayStation 4 і Xbox One до кінця року. Особлива увага приділяється якості гри на консолях минулого покоління. Нові подробиці проєкту розкриють найближчим часом.