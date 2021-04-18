Творці ексклюзиву PS5 Returnal показали новий геймплей гри

7 хвилин геймплея Returnal / Sony

Автор бойовика Returnal з Housemarque презентували новий геймплейний ролик свого проєкту, який повинен допомогти гравцям визначитися, чи варта вона своїх 2299 грн.

У свіжому ролику показують різноманітні гармати, девайси і паразитів. За словами розробників, їх головною метою при створенні Returnal було "подарувати аудиторії продукт, що пропонує майже нескінченну реіграбельність".

Історія Returnal стартує з того, що головна героїня опиняється на незнайомій і дуже дивній планеті під назвою Атропос, знаходить на ній чийсь труп (судячи з усього, власний – як би дивно це не звучало), бореться там з агресивною фауною і навіть натикається на свій будинок – але це, схоже, лише галюцинація. Словом, гравців чекають не тільки динамічні перестрілки, а й якісь хитрі сюжетні хитросплетіння.

Що ж до геймплея, то геймерів чекає roguelike-екшен від третьої особи з елементами bullethell, де їм доведеться ухилятися від безлічі летючих снарядів. Така динамічна концепція вступить в симбіоз з процедурною генерацією рівнів і механікою смерті, яка призводить не до кінця гри, а лише запускає новий виток розвитку подій. Загалом, концепт вельми і вельми цікавий.

Реліз фантастичної гри про героїню на повній небезпек планеті відбудеться вже в цьому місяці, 30 Квітня. Вартість стандартного видання в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.

Новий геймплей Returnal

А тим часом в магазині PlayStation проходить одна з найбільших розпродажів року. З хорошою знижкою можна купити, наприклад, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal та інші відомі хіти.

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