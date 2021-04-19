Творці Genshin Impact оголосили точну дату виходу популярної гри на PS5

Genshin Impact дістанеться до PS5 вже 28 квітня / miHoYo

Студія miHoYo офіційно повідомила про те, що нативна версія екшен-адвенчури Genshin Impact для PlayStation 5 стане доступна вже в цьому місяці, 28 квітня.

Зараз гра запускається на консолі завдяки зворотній сумісності з PS4, проте некст-ген версія зможе похвалитися підвищеною роздільною здатністю, поліпшеними текстурами і графікою в цілому, а також в рази швидшим завантаженнями.

В цей же день гра отримає велике оновлення "В сяйві нефриту", яке додасть в динамічну RPG нового боса, героїв, події, предмети, а також можливість побудувати власне затишне житло.

Спеціальний предмет перемістить гравців в окрему локацію, де вони зможуть облаштувати власний маєток. Нові матеріали для поліпшення будинку і прикраси навколишнього простору можна отримати виконуючи завдання і добуваючи трофеї. Особливі товари запропонує спеціальний торговець, який буде періодично заглядати в гості до гравців. Також за словами розробників, в майбутньому в рамках патча 1.5 в грі з'являться інші сезонні події і випробування.

Genshin Impact - трейлер оновлення 1.5

Детальніше про Genshin Impact

Genshin Impact – це, на перший погляд, звичайний рольовий екшен з відкритим світом, натхненний серією The Legend of Zelda. Звідти Genshin Impact запозичило масу речей, в тому числі і візуальний стиль – гравців чекає божевільної красивий фентезійний світ Тейват, в якому повнісінько руїн древніх міст, фортець, магічних лісів і тому подібних речей.

Світ гри повністю відкритий для дослідження, і на кожну гору можна забратися – аби персонажу вистачило витривалості. Те саме почуття дослідження, яке колись ошелешило нас в Зельді, Genshin Impact змогла відтворити, хоч і у своїй манері. Гравці ніяк не обмежені у своїй свободі – хіба що краєм карти, за яким лежить неігровий простір.

Genshin Impact вийшла 28 вересня 2020 року на PlayStation 4, PC, iOS і Android. Пізніше гра дістанеться до Nintendo Switch.

Кадр з Genshin Impact / miHoYo

Раніше ми розповідали про Valheim – невигадливий, здавалося б, "виживач" з простенькою графікою, який раптово увірвався на перші позиції в рейтингу найпопулярніших ігор в Steam, а його продажам може позаздрити будь-яка обласкана пресою і гравцями ААА-франшиза.