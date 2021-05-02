Творці Halo Infinite розхвалили ПК-версію і показали нові кадри з гри

Нова порція скріншотів Halo Infinite / Microsoft

Компанія Microsoft і студія 343 Industries поділилися новими скріншотами, мабуть, найголовнішого ігрового ексклюзиву екосистеми Xbox Halo Infinite, показавши, як вона буде виглядати на надшироких моніторах.

Гра стала виглядати помітно красивіше, але хотілося б поглянути не тільки на ультраширокий формат, але і на те, як буде себе все вести в динаміці. Сподіваємося, що гру таки вдасться випустити до кінця 2021 року.

Разом з тим розробники з 343 Industries поділилися новими подробицями комп'ютерної версії науково-фантастичного шутера, що стосуються інтерфейсу, плейлистів, розширених налаштувань, управління і не тільки:

У гри буде підтримка динамічного дозволу на PC;

Гра підтримує UltraWide-монітори від 32: 9;

Вбудований античит виявляє читерів по їх поведінці в грі;

Кроссплей доступний між гравцями в Steam, Xbox Live і Xbox Game Pass. Також друзі з Discord зможуть приєднатися до вашої гри;

У змагальному матчмейкінгу можна буде грати тільки з одним типом управління (клавіатура або геймпад).

Спочатку компанії планували випустити Halo Infinite в кінці 2020 року разом із запуском нових ігрових консолей Xbox Series X і Xbox Series S, але реліз нового проєкту перенесли на 2021 рік, щоб у команди розробників був час "завершити критично важливу роботу, необхідну для створення самої амбітної гри Halo за всю історію".

За синопсисом, Майстер-чіф повертається в Halo Infinite зі "своєю найбільшою пригодою, в якій йрму ще належить врятувати людство". Сюжетна лінія буде "більш людяною", причому Майстер-чіф буде грати більш центральну роль, ніж в Halo 5: Guardians. Трейлер E3 2018 натякнув, що сюжет буде розвиватися на кільці Halo, а також продемонстрував дизайн броні Master Chief Mark VI.