Творці Horizon Zero Dawn 2 анонсували 20-хвилинну презентацію гри

Геймплей Horizon Forbidden West покажуть на State of Play 27 травня / Sony

Здається, майбутня ігрова виставка E3 2021 все менше цікавить ігрових розробників як майданчик для проведення великих анонсів. Творці Horizon Forbidden West (сиквел Zero Dawn) оголосили дату презентації гри – і вони не збираються чекати червня.

Велика демонстрація Horizon Forbidden West намічена на 27 травня, вона почнеться о 00:00 за Києвом на Twitch- і YouTube-каналах PlayStation. Гравців чекає 20-хвилинний ролик, в якому буде 14 хвилин геймплея, записаного безпосередньо на консолі PS5.

"Вся наша команда наполегливо працювала, щоб ми змогли представити вам ці кадри, чому ми всі невимовно раді. Ми дуже хотіли поділити нашу радість як з тими, хто підтримує нас ще з Horizon Zero Dawn, так і з тими, хто тільки знайомиться з Елою і неймовірним світом гри, і нам не терпиться побачити вашу реакцію і дізнатися, що вам сподобалося найбільше", – оголосили розробники в PlayStation Blog.

Також о 19: 00 за київським часом почнеться якась трансляція з "зворотним відліком" – швидше за все, нас чекає просто "екран завантаження", що наганяє ажіотаж і збирає глядачів біля екранів. Але розробники обіцяють щось незвичайне.

Horizon: Forbidden West анонсували на червневій презентації PS5. Її реліз як і раніше запланований на другу половину 2021 року на PS4 і PS5.

Перша частина вийшла на PS4 у 2017 році і в підсумку стала одним з найпопулярніших ексклюзивів за весь життєвий цикл консолі. Технічно гра вийшла настільки красивою, що движок студії позичив Хідео Кодзіма для створення Death Stranding. У 2020 році гру портували на ПК.