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Творці Life is Strange: True Colors показали нові кадри з гри

21 квітня 2021, 20:04

Реліз новинки відбудеться 10 вересня на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Stadia і PC. Так, реліз саме повної версії проєкту – більше ніяких епізодів.

Life is Strange: True Colors
Опубліковано вступну сцену з Life is Strange True Colors / Square Enix

Видавництво Square Enix і студія Deck Nine опублікували вступну сцену з майбутньої гри Life Is Strange: True Colors, в якій показаний разючий рівень лицьової анімації.

За словами розробників, одним з головних завдань при створенні гри був відхід від мультяшних виразів облич у бік реалістичності. Як приклад, згадується L. A Noire від студії Rockstar Games, в якій реалізовано революційну технологію MotionScan.

Дія Life is Strange True Colors починається через два роки після фіналу другого сезону. Грати нам належить за героїню, на ім'я Алекса, яка бачить емоції навколишніх у вигляді кольорів. Очікується, що нова гра в серії буде ближче до першої частини в плані тону і атмосфери. Як і раніше, розвиток сюжету відбуватиметься за допомогою спілкуванні головних героїв – гравцям належить зробити чимало моральних виборів, які матимуть свої наслідки в міру просування.

Реліз новинки відбудеться 10 вересня на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Stadia і PC. Так, реліз саме повної версії проєкту – більше ніяких епізодів.

Life is Strange: True Colors - вступна сцена за Алекс

Майже одночасно з релізом гри очікується випуск Life is Strange Remastered Collection. Це збірка, що включає поліпшені версії оригінальної Life is Strange і приквела Before the Storm. Life is Strange Remastered Collection отримає оновлені візуальні ефекти і поліпшену анімацію персонажів. Точна дата виходу збірки поки не називається.

Як приблизний термін вказують осінь цього року. Збірник вийде на платформах ПК, PS4, Xbox One і Stadia. Покупці версії Life is Strange: True Colors Ultimate Edition отримають копію Remastered Collection. Збірник також можна буде купити окремо.

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