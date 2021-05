Творці Life is Strange: True Colors продовжують знайомити гравців з героями майбутньої гри

Творці Life is Strange: True Colors представили Райана / Square Enix

Видавництво Square Enix і студія Deck Nine продовжує знайомити гравців з героями майбутньої пригодницької гри Life is Strange: True Colors. І на цей раз черга дійшла до Раяна, який виступить другом головної героїні – Алекс.

Події тайтла розгорнуться в маленькому містечку під назвою Хейвен-Спрінгс. На відміну від інших героїв, Раян народився і виріс в цьому поселенні. Він ніколи не залишав містечко, тому має обмежене уявлення про зовнішній світ.

Розробники описують героя як сильного і надійного, але самовпевненого хлопця. Вперше головна героїня Алекс зустрінеться з персонажем в музичній крамниці, де дізнається про його любов до прослуховування звуків природи. Дівчина стане частиною дружньої компанії Раян і Стеф. А якщо є бажання, гравці зможуть завести роман з цим рейнджером.

Нагадаємо, раніше розробники в схожому форматі розповіли про головну героїню гри і дівчину, на ім'я Стеф, однокласницю Хлої Прайс з Life is Strange: Before the Storm, з якою гравці також зможуть завести романтичні стосунки.

Очікується, що нова гра в серії буде ближче до першої частини в плані тону і атмосфери. Як і раніше, розвиток сюжету відбуватиметься за допомогою спілкуванні головних героїв – гравцям належить зробити чимало моральних виборів, які матимуть свої наслідки в міру просування. Вихід гри заплановано на 10 вересня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbos Series S/X.

Майже одночасно з релізом гри очікується випуск Life is Strange Remastered Collection. Це збірка, що включає поліпшені версії оригінальної Life is Strange і приквела Before the Storm. Life is Strange Remastered Collection отримає оновлені візуальні ефекти і поліпшену анімацію персонажів. Точна дата виходу збірки поки не називається.

Як приблизний термін вказують осінь цього року. Збірник вийде на платформах ПК, PS4, Xbox One і Stadia. Покупці версії Life is Strange: True Colors Ultimate Edition отримають копію Remastered Collection. Збірник також можна буде купити окремо.