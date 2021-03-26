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Творці Pokémon Go випустять нову AR-гру по франшизі Nintendo

26 березня 2021, 18:20

Вона буде заснована на франшизі Pikmin і подібно Pokemon GO покликана мотивувати до прогулянок.

Pokemon Go
Творціі Pokémon Go випустять AR-гру по Pikmin / Nintendo

Американська компанія з розробки програмного забезпечення Niantic, творці популярної гри Pokémon Go, оголосила про нове партнерство з видавництвом Nintendo.

У рамках співпраці планується випустити нову мобільну гру з доповненою реальністю, засновану на популярній франшизі Nintendo Pikmin.

Поки що про новий проєкт відомо не так вже й багато. Niantic запевнила, що "додаток буде охоплювати ігрові дії, які подібно Pokemon GO будуть заохочувати ходьбу і зроблять її більш захопливою".

Pikmin – це серія ігор-головоломок і стратегій в реальному часі, дебютувала на консолях Nintendo у 2001 році. Ігри даної серії зосереджені на управлінні Ордою схожих на рослини істот під назвою Пікмін, щоб збирати предмети, знищуючи перешкоди, уникаючи небезпек і борючись з фауною, які небезпечні як для персонажа гравця, так і для пікміна.

Як кажуть аналітики, обидві компанії Niantic і Nintendo уклали довгострокову партнерську угоду, яка не обмежується однією лише грою Pikmin. Більш детальна інформація про майбутні програми буде розкрита "в найближчі місяці". Саму гру планують представити до кінця цього року.

Творці Pokemon GO випустять AR-ігри з героями Nintendo

На початку березня редакція Bloomberg розкрила подробиці нової версії Nintendo Switch. Очікується, що консоль отримає 7-дюймовий дисплей від Samsung, А вихід на ринок очікується до кінця 2021 року.

З моменту запуску Nintendo Switch шість ігор подолали позначку у 20 мільйонів одиниць: Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon Sword and Shield, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons і Mario Kart 8 Deluxe.

Nintendo Pokémon Go
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