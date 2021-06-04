Творці Ratchet & Clank презентували ностальгічний ролик напередодні виходу нової частини

Еволюція серії Ratchet & Clank / Sony

Рівно тиждень відділяють нас від виходу очікуваної новинки "Ratchet & Clank: Крізь світи" на консолі PlayStation 5. Аби підігріти інтерес аудиторії, компанія Sony вирішила нагадати публіці про те, як змінювалися барвисті бойові платформери від студії Insomniac Games.

Ratchet & Clank дебютувала 4 листопада 2002 року на PS2. Ігри серії дивували барвистою графікою і душевними і веселими персонажами користувачів PS3. У 2016 році на PS4 світ побачив ремейк-переосмислення першої частини Ratchet & Clank.

Наступну частину франшизи, гру "Ratchet & Clank: Крізь світи", автори створили з нуля ексклюзивно для консолі PS5. Завдяки швидкості накопичувача SSD консолі стало можливим створити ігровий процес, що дозволяє стрибати в портали і потрапляти в інші вимірювання в різних точках галактики. Також в серії дебютує фоторежим, а гравців чекає зустріч з абсолютно новою героїнею – Рівет (Rivet),

Розробники з Insomniac Games називає гру новою "міжгалактичною пригодою". Сюжетна лінія не пов'язана з подіями попередніх частин, що робить даний проєкт ідеальним для знайомства з серією. Однак, фанати франшизи безсумнівно знайдуть зв'язок з попередніми іграми. Ну і виглядає все це, звичайно, навдивовижно – радимо дивитися в 4K.

Еволюція серії Ratchet & Clank