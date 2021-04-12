Замок Леді Дімітреску: нові деталі про створення Resident Evil Village

Нові арти Resident Evil Village / Capcom

Портал IGN опублікував великий матеріал по Resident Evil Village, в якому художній керівник Томонорі Такано розповів про створення пишногрудої вампірши.

Дизайн персонажа почали продумувати ще на перших етапах розробки. Для перших тестів використовувалася модель Мії з Resident Evil 7, на яку наділи сукню і капелюх. Підсумок здався дизайнеру недостатньо страшним, і тоді він спеціально збільшив їй зростання.

"Це було початком Леді Дімітреску, – згадує Такано. – Я намалював концепт-арт, на якому вона нахиляється, щоб пройти через дверний отвір. Тоді я відчув, що це спрацює".

Далі почалися експерименти із зовнішністю майбутньої Леді Дімітреску. Спочатку її хотіли зробити менш людяною, але в підсумку залишили її просто високою жінкою, вважаючи це "найпростішим і потужним рішенням, яке могли зробити".

У замку Ітан буде тікати не тільки від Альсіни, але і від її трьох дочок:

Белла – найстарша і тиха, при цьому розважлива;

Кассандра – садист, яка отримує задоволення від вбивств;

Молодша, Даніела – божевільна і відірвана від реальності.

На одному з етапів розробники хотіли заселити замок сотнею оголених відьом, але потім відмовилися від ідеї. При цьому, за словами творців, Леді Дімітреску і її дочки – не єдині великі противники в грі.

Тим часом до релізу гри залишилося менш як місяць – Resident Evil: Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. До цього очікується реліз другої демоверсії хорора, яка буде містити контент з фінальної збірки гри. Прийдешній демо-епізод буде доступний на всіх платформах.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Трейлер Resident Evil Village

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не вперше, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.