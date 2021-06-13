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Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 показали перший геймплей і назвали дату виходу гри

13 червня 2021, 21:43

Шутер відразу ж з'явиться в Xbox Game Pass.

S. T. A. L. K. E. R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2. вийде 28 квітня 2022 року / SGC

Українська студія GSC Game World зробила анонс на презентації Microsoft і Bethesda. Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2. отримав підзаголовок Heart of Chernobyl і вийде 28 квітня 2022 року.

Розробники також показали перший геймплей гри. У ролику, зробленому від імені головного персонажа, на ім'я Скіф, показаний ігровий процес на деяких локаціях (зокрема об'єкті "Дуга"), а також кілька сюжетних вставок.

"Серце Чорнобиля ще ніколи не билося так голосно, як зараз. Чуєте його? Чи готові ви разом з нами повернутися туди, де все починалося? Зона багатьом дала життя... Нове життя " – говориться в описі під відео. Найближчим часом відкриються попередні замовлення на гру.

Геймплей S. T. A. L. K. E. R. 2.

S. T. A. L. K. E. R. 2
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