Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 презентували новий ролик майбутньої гри

Щоденник розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC

Студія GSC Game World презентувала новий 4-хвилинний ролик з майбутнього українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Все відео присвячено першій повноцінній геймплейної демонстрації проєкту з ігрової виставки E3.

Біля мікрофона – Захар Бочаров, PR-менеджер студії. У щоденниках було ще раз проговорено все те, що повідомлялося раніше у блозі Xbox Wire. Однак додатково було показано залаштунки створення сюжетної сцени на даху.

У ролику, зробленому від імені головного персонажа, на ім'я Скіф, показаний ігровий процес на деяких локаціях (зокрема об'єкті "Дуга"), а також кілька сюжетних вставок. Також на відео можна побачити пристрій Скіфа для відновлення витривалості і детектор артефактів під назвою Gilka, схожий на лічильник Гейгера.

На відео доступні російські та українські субтитри:

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав підзаголовок "Серце Чорнобиля" і вийде 28 квітня 2022 року. Гра буде тимчасовим ексклюзивом Xbox і з'явиться в передплатному сервісі Xbox Game Pass в день релізу. Також гра вийде на ПК. Всі охочі вже можуть оформити попереднє замовлення у магазинах Steam, Epic Games Store і Microsoft Store. На вибір представлено три видання – базове коштує 895 грн.

Для своїх найвідданіших фанатів GCS підготувала спеціальне ультимативне видання шутера, в яке увійде колекційна фігурка Сталкера, сталкерський рюкзак і лампа-артефакт, а також багато приємних бонусів, включаючи лист від розробників і сувенірний пропуск в зону. Все це обійдеться у 340 доларів.