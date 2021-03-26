Творці скандального шутера про війну в Іраку показали перший геймплей

Перший геймплей Six Days in Fallujah / Highwire Games

Скасований 11 років тому і воскреслий раніше цього року тактичний шутер Six Days in Fallujah завівся дебютною геймплейної демонстрацією – з вуличними боями, вогнем на придушення і обходом противника з флангу.

Як і в самій грі, у відео поєднуються геймплейні кадри і документальні зйомки з розповідями очевидців, які брали участь у битві за Фаллуджу [одним з найкривавіших битв за всю іракську війну].

12 років тому гру скасували через величезну кількість критики з боку преси та військових – розробники хотіли показати події, що відбулися в Іраку з американської перспективи, при цьому давши гравцям можливість стріляти, що деякі розцінили як знущання з пам'яті жертв, загиблих під час битви.

Розробники зі студії Highwire Games, які займаються Six Days in Fallujah, до того ж розповіли, що карти в шутері будуть генеруватися у вільному порядку, тому кожен раз при заході в гру користувач може опинитися на новій локації. Таким чином автори хочуть передати відчуття від реальних боїв, де всі події ніколи не можна передбачити заздалегідь.

Гра вийде у 2021 році на ПК (Steam) і консолях.

Геймплей Six Days in Fallujah

Раніше ми повідомляли, що онлайн-магазин Steam не дозволив випускати скандальний симулятор пікапера "Супер спокусник 3". Головною рушійною силою даного рішення стала наявність сексуального контенту в сценах з реальними людьми. Творець гри не очікував такого результату і заявив про готовність внести в гру будь-які необхідні зміни.

Раніше Super Seducer 3 отримала відмови в релізі в інших сервісах Epic Games і CD Projekt. Але у творців є ще деякі ідеї, які вони озвучать найближчим часом. І перш за все вони збираються скасувати всі цензурні правки і повернути гру до її початкового стану.