Творці української гри про Шерлока Холмса показали новий трейлер

Кадр з Sherlock Holmes: Chapter One / Frogwares

Українські розробники з Frogwares презентували перший повноцінний геймплейний трейлер ігри Sherlock Holmes: Chapter One, яка розповість історію становлення культового детектива.

У трейлері наочно показують переміщення по острову, оновлену систему розслідування, кулачний бій і стрілянину.

Найвідомішому детективу в історії знову належить розслідувати складну і заплутану справу, ось тільки на цей раз суто особисте, адже при загадкових обставинах загинула його мати. Та й Шерлоку всього 21 рік, це ще не той прославлений нишпорка з попередніх ігор студії.

Дія приквела про ще юного героя пропонує гравцям не тільки детективну історію, але і відкритий світ з можливістю досліджувати додаткові локації в пошуках чого-небудь цікавого – аж до побічних завдань. До того ж розробники роблять ставку на нелінійність, даючи можливість вибирати спосіб вирішення конфлікту – будь то пряме зіткнення або щось більш інтелектуальне.

Реліз гри обіцяють до кінця цього року, але точної дати поки не називають. Гра зазирне на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 і PlayStation 5.

Новий трейлер Sherlock Holmes: Chapter One

Між тим Frogwares продовжує розбирання з компанією Nacon, яка довгий час була партнером розробників і допомагала видавати ігри. Більше інформації ви зможете знайти тут