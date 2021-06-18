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Автори української гри про Шерлока Холмса поділилися новим геймплейним роликом

18 червня 2021, 17:00

Нова частина стане своєрідним "м'яким перезапуском", який розповість про першу справу ще юного детектива.

Sherlock Holmes: Chapter One,
Кадр з Sherlock Holmes: Chapter One / Frogwares

Цього року гравці можуть стати юними Шерлоками і оцінити Sherlock Holmes: Chapter One, а поки українські розробники зі студії Frogwares продовжують ділитися геймплеєм – зі своїми коментарями.

Дія нової частини відбувається на острові Кордону, що знаходиться десь в Середземному морі. Як бачимо на початку відео, прославленому детективу доведеться не тільки вирішувати головоломки, але і стріляти. Злочинців буде багато, а кінцева мета – розкрити таємницю смерті матері героя.

Серед свіжих особливостей гри – система маскування, яка дозволить вам вирядитися навіть піратом (з метою розслідування, зрозуміло). Детективний геймплей все ще вимагає від вас пов'язувати докази, робити висновки і довіряти інтуїції. Наприклад, зір нишпорки дозволить ще юному детективу поглянути на людину і визначити три основні характеристики – ця інформація дозволить заздалегідь підібрати потрібний образ і найбільш слушні репліки в діалогах.

Нова гра про Шерлока Холмса запропонує гравцям не тільки детективну історію, але і відкритий світ з можливістю досліджувати додаткові локації в пошуках чого-небудь цікавого – аж до побічних завдань. Студія Frogwares робить ставку на нелінійність, даючи можливість вибирати спосіб вирішення конфлікту - будь то пряме зіткнення або щось більш інтелектуальне.

Геймплей Sherlock Holmes: Chapter One. На відео доступні російські та українські субтитри

Sherlock Holmes: Chapter One вийде в кінці 2021 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X|S. попередня частина серії, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, виходила у 2016 році.

Шерлок Холмс
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