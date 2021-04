Bethesda Softworks презентувала ролик до річниці DOOM Eternal

Трейлер до річниці DOOM Eternal / Bethesda

Компанія Bethesda взяла невелике інтерв'ю у відомих в ігровій (і не тільки) індустрії шанувальників DOOM Eternal, які поділилися своїми враженнями про культову франшизу.

Але на цьому новини не закінчуються – виконавчий продюсер студії підтвердив, що друге DLC для гри, що вийшло зовсім недавно, не стане останнім оновленням в цьому році.

Сюжетна арка Палача Рока, яка почалася у 2016 році, закінчилася в доповненні The Ancient Gods, Частина 2, але автори підтвердили, що у них є ще багато сюжетних зачіпок для нових арок. Наприклад, чому б не помістити Палача Рока в ще більш фентезійний середньовічний сетинг або, навпаки, в далеке майбутнє. На цьому подробиці закінчуються, чекаємо нових оновлень.

Поки невідомо, що планують робити id Software, Bethesda і Microsoft з DOOM – другу частину The Ancient gods рекламували мало не як фінал історії перезапуску 2016 року. Чи означає Це, що в наступній DOOM нас чекає абсолютно новий протагоніст? Можемо тільки гадати. Протягом року гру, до речі, повинні випустити на PS5 і Xbox Series.

А тим часом епічне завершення саги Палача Року та бій з Темним Лордом вже чекає гравців на ПК, PS4 і Xbox One. Для всіх охочих ознайомитися з Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two доступні наступні пропозиції:

PS Store - 649 грн

Microsoft Store - 649 грн

Steam - 349 грн

А для тих, хто віддає перевагу атмосферним адвенчурам краху черепів, вже в цей четвер, 26 березня, очікується прем'єра милої пригоди It Takes Two за авторством Юсефа Фареса, який створив A Way Out і Brothers: A Tale of Two Sons.

Гра розповідає про Коді та Мей, у яких за довгі роки заміжжя зіпсувалися відносини. Їх дочка не хоче, щоб батьки розлучилися, і перетворює їх на ляльок. Вони потрапляють в чарівний світ, де їм належить впоратися з кризою. Пригодницький платформер заточений виключно під кооперативне проходження, а кожен рівень буде унікальним і запропонує гравцям нові ігрові механіки.