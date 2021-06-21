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Близько до фотореалізму: ентузіаст запустив третього "Відьмака" з 50 графічними модами

21 червня 2021, 16:25

Звичайно, про стовідсотковий фотореалізм говорити не доводиться, але підсумковий результат сильно відрізняється від початкової графіки.

The Witcher 3
Супер-реалізм The Witcher 3 / CD Projekt Red

Хлопці з каналу Digital Dream, які спеціалізуються на вичавленні максимуму з модифікованих ігор, опублікували свіжий ролик з демонстрацією можливостей нової відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3090.

Гра The Witcher 3: Wild Hunt запустили в дозволі 8К і з більш ніж півсотнею встановлених модифікацій, включаючи імітацію ефектів трасування променів. До того ж ентузіасти використали мод Immersive Lighting 2.0, який покращує освітлення в грі 2015 року.

Звичайно, про стовідсотковий фотореалізм говорити не доводиться, але підсумковий результат сильно відрізняється від початкової графіки. Додатково варто відзначити виняткову дальність промальовування, завдяки якій пейзажі в грі стають ще більш привабливими.

Автори ролика не вказали налаштування і частоту кадрів – імовірно, активовані ультра-параметри графіки. Нерідко при застосуванні такої кількості модів страждає кадрова частота. Але в ролику Digital Dreams не були помітні серйозні просідання, хоча текстури іноді промальовувалися прямо перед очима.

На цю мить ведеться робота над поліпшеною версією третього "Відьмака" для нових консолей. Орієнтовно вона буде доступна до кінця цього року, як і некст-ген версія Cyberpunk 2077.

Очікується, що створення четвертої частини франшизи займе близько чотирьох років, а її головною героїнею стане Цірі – один з ключових персонажів сюжетної лінії третього "Відьмака" і головний мотив для Геральта йти далі.

The Witcher 3: Wild Hunt
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