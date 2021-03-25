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Більше ніяких "ціна в директ" – в Україні з'явився інстаграм-шопінг

25 березня 2021, 00:19

Тепер бізнес-акаунти зможуть відзначати товари на фото і в "історіях", а також вказувати інформацію про них, включаючи ціну, опис, розміри та інші дані.

В Україні з'явився інстаграм-шопінг / Униан

Через більш ніж два роки після офіційного запуску функція Instagram Shopping, яка дозволить вибирати товари прямо через публікації в соціальній мережі, дісталася і до України.

Тепер бізнес-акаунти зможуть відзначати товари в публікаціях та історіях. Там же можна вказувати вартість, опис, розміри та інші дані.

Користувачі можуть подивитися інформацію про товар, натиснувши на відповідну мітку – далі можна перейти на сайт продавця, додати товар в закладки або зробити покупку. Відзначати продукти можна як на нових, так і на старих постах, але тільки ті продукти, які завантажені в каталог прив'язаної Фейсбук-сторінки.

Для налаштування нової функції потрібна наявність платформи для управління продажами Commerce Manager. Як правило, перевірка і схвалення облікового запису займає від одного до декількох днів. Ознайомитися з докладною інструкцією можна тут.

Разом Facebook Instagram і Shopping запуститься функція "магазини" – вона дозволяє створювати вітрини товарів для показу в профілі в Instagram і Facebook. Представники соцмережі розповіли, що нові інструменти будуть впроваджувати поступово. Спочатку доступ до них дадуть невеликій кількості випадкових бізнес-акаунтів з України, а в найближчі місяці всім іншим.

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Нагадаємо, 1 березня Instagram запустила нову функцію Live Rooms ("Живі кімнати"), яка дозволяє користувачам виходити в прямий відео ефір за участю до чотирьох осіб. Раніше трансляцію можна було вести лише удвох.

У майбутньому Instagram планує інтегрувати аудіо- та відеокімнати в режимі реального часу.

Instagram
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