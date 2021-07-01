Майбутнє вже не за горами: перший у світі літаючий автомобіль зняли на відео

Летюча машина AirCar здійснила перший в історії міжміський політ / BBC

У Європі відбулася виняткова подорож прототипу автомобіля нового типу. Гібридний автомобіль-літак, AirCar, який здатний вільно пересуватися по дорогах загального користування і літати по повітрю, здійснив перший в історії міжміський переліт.

Він трансформується з автомобіля в літак за 2 хвилини 15 секунд, розповідає "Бі-бі-сі". Перед стартом крила складаються з боків машини, а хвіст перетворюється в спойлер. AirCar здатний перевозити двох осіб із загальною межею ваги у 200 кг.

За словами її творця, Стефана Кляйна, апарат здатний пролетіти близько 1000 кілометрів (600 миль) з середньою швидкістю 170 кілометрів на годину на висоті до 2,5 кілометрів, а на цей момент налітав вже 40 годин.

Компанія Klein Vision, що стоїть за AirCar, заявляє, що на розробку прототипу знадобилося близько двох років, а інвестиції обійшлися "менш ніж у 2 мільйони євро". Компанія збирається зайняти хоча б частину світового ринку малих приватних літаків і повітряних таксі. Тільки в США щорічно можуть замовляти до 40 тисяч таких апаратів.

Раніше Главред розповідав про те, що в Литві з'явився перший цифровий портал, що з'єднує міста. Він з'єднує Вільнюс з польським містом Люблін, яке знаходиться на відстані приблизно 600 км.

Ідея проста: обидві установки оснащені великими екранами і камерами, що транслюють зображення між двома містами в режимі реального часу. За словами організаторів, проєкт реалізували з метою спонукати людей "переосмислити ідею єдності".