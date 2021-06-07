Новий доступний флагман Samsung Galaxy S21 FE дійсно порадує ціною

Samsung Galaxy S21 FE порадує ціною / RTE

Скарбничку чуток про спеціальну версію нового флагманського смартфона Samsung поповнили корейські ЗМІ. На цей раз стала відома очікувана роздрібна вартість гаджета – схоже, нас чекає успішний майже-флагман за недорого.

Згідно зі звітом корейського видання Herald Corp, Galaxy S21 FE буде випущений за ціною від 700 000 до 800 000 південнокорейських вона (~17 000-19 500 грн), що дешевше, ніж попередній Galaxy S20 FE (899 000 вона або 21 999 грн).

Цілком ймовірно, що нова модель буде дешевше попередника і в інших регіонах. Якщо ці чутки виявляться вірними, апарат стане найдоступнішим флагманом бренду в рамках актуальної S-серії. Анонс новинки очікується в серпні поточного року, одночасно з Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3, але точна дата заходу поки не оголошена.

Зовнішній вигляд Galaxy S21 FE відомий завдяки інсайдеру Евану Блассу (Evleaks): загалом він схожий на топовий Galaxy S21. Крім того, очікується, що буде застосований дисплей з діагоналлю 6,4 дюйма типу AMOLED з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Фронталка на 32 Мп врізана у верхню частину матриці, А сканер пальця інтегрований в нижню.

Минулого тижня Samsung презентувала свій найдоступніший смартфон з підтримкою мереж п'ятого покоління – Galaxy A22 5G. Новинка отримала великий дисплей з частотою оновлення 90 Гц, просторовий звук Dolby Atmos і бічний сканер пальця.

Що показово, смартфон Galaxy A22 5G отримав більш просунутий екран, ніж Galaxy A32 5G – новинка пропонує користувачам 6,6-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів. У Європі продажі стартують на початку липня за ціною €229 (7599 грн) і €249 (8299 грн) за 4+64 і 4+128 ГБ відповідно.