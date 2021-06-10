Найбільші карти в історії серії – нові подробиці Battlefield 2042

Подробиці Battlefield 2042 / EA

Перед демонстрацією дебютного трейлера Battlefield 2042 видавництво EA і студія DICE провели закритий захід для преси. Завдяки цьому журналісти дізналися багато подробиць майбутнього шутера, якими нещодавно поділилися у своїх матеріалах.

На цей раз шведські розробники з DICE вирішили відмовитися від традиційної сюжетної кампанії, зосередивши всі зусилля на мультиплеєрному режимі – хоча класичні бої з ботами повернуться в серію.

Розмір найбільшої карти в Battlefield 2042 складе 5,9 квадратних кілометра – вона порівнянна з зимовою картою "Вікенді" з PUBG, при цьому окремі сектори можуть бути більше, ніж цілі карти з Battlefield 3. Карти нової Battlefield ж будуть розбиті на зони, для захоплення яких необхідно утримувати всі точки в даній області, а вже після йти в наступ на наступний сектор.

Відзначається, що розмір карт на PS4 і Xbox One буде менше, ніж на ПК і нових консолях. Раніше Electronic Arts повідомляла, в одному матчі зможуть брати участь до 128 гравців, а на PS4 і Xbox One – до 64. До того ж DICE додала природні катаклізми, які очікуються як глобальними, так і локальними.

Трейлер Battlefield 2042

Трохи про монетизацію: гравці будуть отримувати нові карти безплатно в рамках сезонних оновлень, а у бойового пропуску буде дві лінії прогресу – безплатна для всіх гравців і платна. Загалом досить стандартна практика, схожа на останні Call of Duty.

У шутера буде три видання (стандартне, золоте і ультимативне), а реліз відбудеться 23 жовтня. Два останніх дають не тільки ранній доступ до повної версії гри на цілий тиждень, а й абонемент на перший рік. Здебільшого він надає платний бойовий пропуск на чотири сезони першого року підтримки.