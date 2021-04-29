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Ціна на Xiaomi Mi 11 Ultra в Україні виявилася найвищою у світі

29 квітня 2021, 20:00

Смартфон у версії 12+256 ГБ оцінили в 44 999 гривень. Для порівняння, в цій комплектації Mi 11 Ultra на китайському ринку коштує 6499 юанів (~27 999 грн).

Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Ultra презентовано в Україні / Xiaomi

Компанія Xiaomi офіційно презентувала в Україні свої нові продукти – флагманські смартфони Mi 11 Ultra і Mi 11i. Продажі новинок стартують у другій половині травня в авторизованих магазинах Mi Store, Smart Home і у всіх офіційних партнерів Xiaomi.

Якщо з бюджетним представником лінійки все більш-менш очевидно, то ціна на "король флагманів" Xiaomi Mi 11 Ultra в Україні виявилася найвищою у світі – навіть в Європі ультрафлагман дешевше.

Смартфон у версії 12+256 ГБ [у нас буде доступна тільки одна версія] у 44 999 гривень. Для порівняння, в цій комплектації Mi 11 Ultra на китайському ринку коштує 6499 юанів (~27 999 грн), а в Індії, де апарат презентований відносно недавно, ціна на версію 12+256 ГБ і зовсім становить 70 000 рупій (~26 199 грн).

Більш того, український цінник на ультрафлагман виявився навіть вище, ніж в Європі, де за таку ж комплектацію просять 1199 євро (~40 999 грн).

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Нагадаємо, що офіційна презентація Xiaomi Mi 11 Ultra відбулася в березні цього року. Пристрій отримав вигнутий AMOLED-дисплей від Samsung діагоналлю 6.81 дюйма із захисним покриттям Сorning Gorilla Glass Victus, підтримкою HDR10+, частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 3200х1400 точок. Сканер пальця інтегрований в нижню область, а фронталка на 20 Мп красиво врізана в кут.

Фішкою же Mi 11 Ultra став вбудований в блок камер додатковий дисплей, який можна використовувати як вікно попереднього перегляду для знімання селфі на основну камеру. Також він вміє виводити час, заряд акумулятора і надходять повідомлення.

Ще одна цікава фішка флагмана – надшвидка зарядка кремній-кисневої анодної батареї, яка схожа на ті, що використовуються в сучасних електромобілях. Xiaomi стверджує, що такий акумулятор має більш високу щільність зберігання енергії і швидше заряджається.

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