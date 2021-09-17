УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Менше ніж туркам і бразильцям: скільки потрібно працювати українцеві, щоби купити iPhone 13

17 вересня 2021, 10:23

Експерти підрахували, що швидше за всіх на iPhone 13 Pro зароблять гроші жителі Швейцарії, а ось громадянам України доведеться попрацювати аж два місяці.

iPhone 13
iPhone 13 коштуватиме від 28 до понад 40 тисяч гривень залежно від моделі / Фото Reuters

Увечері 14 вересня відбулася традиційна осіння презентація від компанії Apple, на якій було представлено довгоочікувані новинки для всіх любителів "яблучних" ґаджетів - серія смартфонів iPhone 13, iPad, iPad mini і Apple Watch Series 7. Продажі iPhone 13 стартують в Україні впродовж найближчого місяця, а ціна на смартфон стартуватиме від 28 тисяч гривень за iPhone 13 mini та від 40 тисяч грн - за iPhone 13 Pro.

Середньостатистичному українцю доведеться відпрацювати для придбання ґаджета приблизно 56 днів і при цьому не витрачати гроші ні на що інше – це якщо враховувати середню зарплату, яка, за даними Держстату за липень, становила 14 345 грн, повідомляє Picodi.

Для порівняння, в США громадянин може дозволити собі такий iPhone, відпрацювавши лише 5,9 дня, австралієць і люксембуржець – 6,4 дня. А ось швидше за всіх на iPhone 13 Pro зароблять гроші жителі Швейцарії - на це їм буде потрібно лише 4,4 дня.

Найдовше на iPhone 13 Pro доведеться працювати громадянам Туреччини – ґаджет турки зможуть придбати через 92,5 дня роботи. Жителі Філіппін і Бразилії повинні відпрацювати 90,2 і 79,2 дня відповідно.

У Данії для покупки смартфона потрібно всього 6,9 трудоднів, в Норвегії – 7,2, в Сінгапурі – 7,6. Жителям Канади потрібно відпрацювати рівно 8 днів.

Реклама

До слова "яблучні скептики" щосили жартують над новою лінійкою ґаджетів від компанії Apple. Зокрема, вони висміюють візуально малопомітні відмінності між 13-тою та 12-тою моделями айфона.

false
false
false
twitter.com/ramblerru

Також об'єктом чорного гумору стали й ціни на iPhone 13, мовляв, доведеться продати органи, щоби придбати ґаджет.

false

Зазначимо, ціни на 13-й айфон в Україні імовірно будуть починатися від 28 тис. грн. Найдешевший варіант - iPhone 13 mini з дисплеєм 5.4. При цьому iPhone 13 з дисплеєм 6.1 дюйма обійдеться в суму від 30 тис. гривень, iPhone 13 Pro з дисплеєм 6.1 дюйма – від 40 тис. грн, iPhone 13 Pro Max з дисплеєм 6.7 дюйма – від 44 тис грн.

viber
Apple iPhone новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Михайлове чудо - привітання в картинках, в прозі і віршахМихайлове чудо - привітання в картинках, в прозі і віршах Однокурсник Путіна розповів про його смертельну хворобуОднокурсник Путіна розповів про його смертельну хворобу Викинув тіло в лісосмузі: батько задушив свого трирічного сина на СумщиніВикинув тіло в лісосмузі: батько задушив свого трирічного сина на Сумщині Кароль заговорила про переїзд з України та згадала, як крутила роман відразу з двомаКароль заговорила про переїзд з України та згадала, як крутила роман відразу з двома Названо м'ясний продукт, який викликає ракНазвано м'ясний продукт, який викликає рак

Останні новини

00:19

Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або приємний сюрприз

00:04

Названо найправильніший час відходу до сну Відео

18 вересня, субота
23:58

Соціологи з'ясували, які регіони України вірять у вакцинацію, а які - ні Відео

23:20

Візит Зеленського до США: названо склад делегації Відео

23:00

Найвищі люди на Землі стають коротшими: названа причина

Реклама
22:27

"Це - сюрприз": у Пентагоні стурбовані військовою міццю Росії Відео

21:58

Пасажирку закинуло в багажник: у смертельній ДТП поблизу Білої Церкви загинули троє людей

21:41

"Корона не пройде": у Херсоні чоловік у магазині натягнув на обличчя пакет замість маски Відео

21:27

Стало відомо, ким була українка, що зірвалася зі скелі Іспанії через селфі Відео

21:06

Україна стала небезпечною для Латвії: в'їзд посилено

20:59

Загибель трьох комунальників: стала відома причина страшної трагедії в Кривому Розі Відео

20:31

Поїхав на червоний: Одеський коп спровокував смертельну ДТП

20:24

Припинення транзиту газу: у Міненерго запропонували несподівану відповідь на шантаж Газпрому Відео

20:02

"Анексія Донбасу" і військова операція України: у Кравчука назвали сценарій Росії щодо ОРДЛО

19:52

"Талібан" довів: афганський підліток три дні їхав під причепом вантажівки Відео

19:36

Вибори до Держдуми: жителям ОРДЛО в Ростовській області масово роздають паспорти РФ Відео

19:33

Як розпізнати агресивний рак, яким можуть захворіти діти та дорослі: МОЗ назвало симптоми Відео

19:27

Зеленському потрібен був сенс свого президентства, і він його знайшов Погляд

19:00

У Затоці застрелили господаря кафе: напали прямо біля бару Відео

18:59

Понад 100 одиниць техніки і вертольоти: Україна провела масштабні бойові навчання біля кордонів РФ Відео

Реклама
18:57

Вдарить "холодяка", заллють дощі: українців попередили про різке погіршення погоди Відео

18:50

Названа найефективніша вакцина, що захищає від госпіталізації з коронавірусом Відео

18:33

Джамала розчулила трагедією з життя своєї родини та заінтригувала номером на Танцях з зірками Відео

18:32

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли незвичайні спідниці в стилі 30-х, які потрібно "приборкати" Фото Відео

17:58

Техніку перекинули на позиції: ЗСУ посилили систему ППО на північному напрямку Відео

17:51

Росія забере війська - і війна на Донбасі завершиться: Данілов закликав розібратися з "Мінськом"

17:43

З'явилося відео порятунку українки, яка зробила смертельне селфі в Іспанії Відео

17:18

Страшне горе в родині Данилка: артист рік приховував смерть матері

17:07

У Сумській області Toyota зіткнулася з вантажівкою DAF: троє людей загинули від отриманих травм

16:52

У Чернівцях неадекват розстріляв авто, в якому були 3 дітей

16:33

Мішина вперше розповіла про стосунки з Еллертом після публічного розриву

16:32

Північний потік-2 перетвориться на руїну: у Європарламенті пояснили глухий кут Газпрому Відео

16:16

"Гнівне бурмотіння з Кремля": Польща попередила про небезпеку Білорусі та суперечку через кордони

15:35

Україна за 20 років може втратити свої чорноземи, а Південь країни перетвориться на пустелю - вчений Відео

15:29

Одесу захлеснули сильні дощі: райони міста опинилися у воді, а річка Балківська вийшла з берегів Відео

15:16

Людей затягнуло у помпу: у Кривому Розі троє комунальників загинули страшною смертю Відео

15:15

Що не можна робити на Михайлове чудо 19 вересня: прикмети і заборони

15:01

Хто найкраще захищений від COVID-19 та чи допомагає вакцинація - відповідь лікаря Відео

14:56

"Ніж у спину": Франція побила горщики з США та Австралією через втрату військового контракту на $40 млрд

14:50

Зірка серіалу Моя улюблена Страшко Ірина Поплавська показала розкішну фігуру в бікіні Відео

Реклама
14:14

Шантаж Газпромом Європи через СП-2 загрожує ударом Україні: міста можуть залишитися без газу Відео

14:12

В окупованому Криму зухвало відреагували на санкції РНБО через вибори до Держдуми Відео

14:05

Збив 11-річну дівчинку на переході та втік: у Миколаєві 15-річний підліток влаштував смертельну ДТП Відео

13:25

Стало відомо, що сказав принц Філіп синові Чарльзу за день до своєї смерті

13:11

У Запоріжжі чоловік-"лайфхакер" зрікся імені та прізвища, аби не платити аліменти на дітей

12:59

Гімназіада взимку і чемпіонат світу з футболу: Зеленський оголосив про два великих турніри в Україні

12:23

Злата Огневич зробила свій перший вибір у Холостячці: кому зірка подарувала бутоньєрку

12:01

Військові маневри ЗСУ і рішення Путіна: у Зеленського припустили посилення конфликта РФ з Україною

11:53

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 вересня: обман, успіх в любові, вдалий день для весілля Відео

11:38

В Аргентині балакучий папуга допоміг знайти вбивць своєї господині

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти