"Найвигадливіший ексклюзив PS5": що журналісти говорять про Returnal

Головне з оглядів Returnal / Sony

Володарі консолі PlayStation 5 прямо зараз можуть приступити до проходження динамічного roguelike-шутера Returnal за авторством студії Housemarque, відомої завдяки барвистим бойовикам Resogun і Nex Machina.

Судячи зі слів різних оглядачів, Returnal вийшла незвичайною – це кінематографічний рогалик, який охоплює ще з десяток елементів інших жанрів та ігор, втім, гра припадеться до вподоби не кожному.

На Metacritic і OpenCritic у неї 87 балів.

VGC – "Returnal безсумнівно не для всіх і кожного, часом ви будете відчувати фрустрацію від надмірно складних сутичок і босів, але якщо ви любите випробування і проходити раз по раз один і той же шлях, свою порцію задоволення ви безумовно отримаєте".

DTF – "Сам процес бою, відгук, який дає гра на кожен постріл, музика, що підстьобує під час боїв – після подолання порога входження в Returnal просто приємно грати. І все ж, як би не було приємно і захопливо проводити час в Returnal, як би добре вона не виглядала і не відчувалася, з чистою совістю рекомендувати її не виходить. Не тільки через складність, але через те, що Returnal – це нішева гра Housemarque, яка продається за 70 доларів за ціною ААА-тайтла – це гра "для своїх".

Ігроманія – "Для мене Returnal обернулася розчаруванням. Гостроцікаву зав'язку занапастила безглузда манера оповідання, а міцний геймплейний фундамент – невдала мета. Залишається лише мріяти, що було б, якби замість нескінченних повторів одного і того ж нам подарували б настільки ж красиву і механічно відточену "метроідванію". При цьому Returnal, безперечно, знайде свою аудиторію".

TheGamer – "Це один з найвигадливіших ексклюзивів PS5, в який я коли-небудь грав, це буквально Hades+Vanquish. Гра вганяє гравця у своїй темп і не дає йому видихнути, змушуючи дивитися на Doom Eternal як на маленького хлопчика. Returnal є приголомшливим, але я хотів би, аби в ньому була менша залежність від удачі, яка посилює гнів від постійного перепроходження одного і того ж шляху. Коли я побачив титри я, відчув одночасно задоволення і полегшення – випробування нарешті закінчилося і нога Housemarque була прибрана з мого попереку".

Якщо підсумувати, то Sony і Housemarque успішно зробили великобюджетний рогалик, який поєднує в собі елементи мало не десятка жанрів – але робить це вкрай вдало. Шанувальникам рогаликів точно не варто проходити повз, тоді як іншим можна бодай звернути увагу.

Про гру

Історія Returnal стартує з того, що головна героїня опиняється на незнайомій і дуже дивній планеті під назвою Атропос, знаходить на ній чийсь труп (судячи з усього, власний – як би дивно це не звучало), бореться там з агресивною фауною і навіть натикається на свій будинок – але це, схоже, лише галюцинація. Словом, гравців чекають не тільки динамічні перестрілки, а й якісь хитрі сюжетні хитросплетіння.

Що ж до геймплея, то геймерів чекає roguelike-екшен від третьої особи з елементами bullethell, де їм доведеться ухилятися від безлічі летючих снарядів. Така динамічна концепція вступить в симбіоз з процедурною генерацією рівнів і механікою смерті, яка призводить не до кінця гри, а лише запускає новий виток розвитку подій. Загалом, концепт вельми і вельми цікавий.

Вартість стандартного видання в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.

Пізніше на цей рік у Sony намічений реліз сиквела Horizon Zero Dawn, який продовжить історію мисливиці Елой. Після подій першої гри життя на Землі стала відновлюватися, але з'явилася нова загроза – невідома хвороба, що заражає тварин і рослини.

Для тих, хто свого часу пропустив оригінал, в магазині Sony PS Store в рамках акції "Грайте вдома" проходить безплатна роздача повного видання гри.

ого видання гри.