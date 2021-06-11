Cyberpunk 2077, Вальгалла і Sekiro – в Microsoft Store стартував літній розпродаж ігор

Літній розпродаж в Microsoft Store / Xbox

Компанія Microsoft оголосила про старт літнього розпродажу Deals Unlocked в своєму магазині. Розпродаж триватиме до 17 червня, а передплатники Xbox Live Gold в деяких випадках отримують найвигідніші пропозиції.

В акції, наприклад, беруть участь Cyberpunk 2077, FIFA 21, Little Nightmares II, Assassin's Creed Valhalla і Sekiro: Shadows Die Twice. Всього в розпродажі бере участь понад 500 тайтлів – з повним списком можна ознайомитися тут.

Літній розпродаж в Microsoft Store:

It Takes Two – одна з найкращих кооперативних ігор останніх років

Раніше на цьому тижні магазин GOG розгорнув свій літній розпродаж на більше ніж 3,4 тисячі ігор і доповнень до них. Серед них є і перевірена часом класика, і відносно нові ігри.

Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні роздають одну з найцікавіших, розумніших і незвичайних ігор цього покоління – екшен Control.