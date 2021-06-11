Cyberpunk 2077, Вальгалла і Sekiro – в Microsoft Store стартував літній розпродаж ігор

Розпродаж триватиме до 17 червня, а передплатники Xbox Live Gold в деяких випадках отримують найвигідніші пропозиції.
Компанія Microsoft оголосила про старт літнього розпродажу Deals Unlocked в своєму магазині. Розпродаж триватиме до 17 червня, а передплатники Xbox Live Gold в деяких випадках отримують найвигідніші пропозиції.
В акції, наприклад, беруть участь Cyberpunk 2077, FIFA 21, Little Nightmares II, Assassin's Creed Valhalla і Sekiro: Shadows Die Twice. Всього в розпродажі бере участь понад 500 тайтлів – з повним списком можна ознайомитися тут.
Літній розпродаж в Microsoft Store:
- Cyberpunk 2077 (-20%) — 1299 грн
- Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition (-30%) — 2275 грн
- Call of Duty: Black Ops Cold War - набір 'Два покоління' (-35%) — 1232 грн
- DOOM Eternal Deluxe Edition (-50%) — 1218 грн
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time (-35%) — 1056 грн
- Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition (-50%) — 812 грн
- Ghostrunner (-50%) —406 грн
- Mortal Kombat 11 Ultimate (-40%) — 975 грн
- Little Nightmares II (-17%) — 674 грн
- It Takes Two (-25%) — 812 грн
- HITMAN 2 - Gold Edition (-85%) — 406 грн
- FIFA 21 Champions Edition Xbox One & Xbox Series X|S (-70%) — 731 грн
- Grand Theft Auto V: Premium Edition (-50%) — 406 грн
- Forza Horizon 4 Deluxe Edition (-50%) — 1219 грн
It Takes Two – одна з найкращих кооперативних ігор останніх років
Раніше на цьому тижні магазин GOG розгорнув свій літній розпродаж на більше ніж 3,4 тисячі ігор і доповнень до них. Серед них є і перевірена часом класика, і відносно нові ігри.
Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні роздають одну з найцікавіших, розумніших і незвичайних ігор цього покоління – екшен Control.