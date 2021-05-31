Названо дату проведення масштабного заходу за мотивами Warhammer: які анонси чекати

Кадр з Total War: Warhammer III / SEGA

Games Workshop оголосила про проведення Warhammer Skulls – спеціального відеоігрового заходу, на якому різні розробники представлять прийдешні проєкти за мотивами відомого всесвіту.

З цікавого: точно завезуть Warhammer 40 000: Battlesector, Warhammer 40 000: Darktide і розкажуть нові подробиці Total War: Warhammer III, але очікуються і сюрпризи.

Відзначається, що це далеко не повний список, адже в ході трансляції представлять нові проєкти у всесвіті Warhammer для ПК, консолей і смартфонів, будь то фентезі або наукова фантастика, а сам захід торкнеться магазини, причому далеко не тільки Steam. Так що можна розраховувати на знижки, безплатні ігри та контент і свіжі попередні замовлення.

Warhammer Skulls почнеться 3 червня о 20:00 за Києвом. За анонсами можна буде стежити на офіційному каналі на Twitch. Сам фестиваль триватиме до 10-го числа.

Фантастичний всесвіт Warhammer 40k є, мабуть, однією з найбільших, докладних і складних всесвітів, придуманих людиною. Спочатку задумана як однойменна настільна гра, зараз сетинг Warhammer налічує сотні книг і десятки комп'ютерних ігор.