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"Days Gone 2 потрібен": фанати вимагають від Sony випустити сиквел гри

21 квітня 2021, 20:42

Петиція з проханням дати шанс сиквелу Days Gone зібрала майже 60 тис. підписів і отримала підтримку режисера гри.

Days Gone
Фанати Days Gone зажадали у Sony продовжити скасовану гру / VGC

В останні кілька днів навколо Days Gone зібрався справжній галас. Шанувальники байкерського екшену після новин про скасування продовження організували петицію, яка до поточного моменту зібрала понад 60 тисяч підписів.

Глава розробників першої частини Джефф Росс, який пішов зі студії Sony Bend в грудні 2020 року, подякував фанатам за підтримку: "Не має значення, як це закінчиться. Я просто хочу сказати спасибі за вашу любов – це означає дуже багато для мене і членів команди".

Однак, сама компанія поки не поспішає запускати розробку другої частини. За інформацією з розслідування Джейсона Шрайера, Sony вирішила відмовитися від можливого ризику з розробкою сиквела Days Gone, тому що не була впевнена, що цей ризик виправдається вдруге. Ми не знаємо всіх деталей, але за інформацією з розслідування Джейсона, Sony сумнівалися якраз таки через критиків, які прохолодно зустріли гру на релізі.

На запуску байкерський екшен оцінили в 71 зі 100 на Metacritic. Поруч, до речі, красується користувальницький рейтинг у 8.3. Лаяли за технічні недоліки, лаяли за повільний темп розвитку сюжету, лаяли за кліше і стандартний відкритий світ, а деякі журналісти навіть дорікнули гру за надмірне фокусування на білому" гетеросексуальному протагоністові, який намагається знайти і врятувати свою дружину.

Однак, як це часто буває, по закінченні часу гра стала отримувати все більше і більше народної любові. Розробники зі студії Bend пофіксили всі баги і недоліки, підготувалися до запуску нового покоління, їх проєкт потрапляв на всі великі розпродажі, в список PS Plus Collection і в недавню роздачу PS Plus.

Тепер же гру чекають на ПК – вже в наступному місяці, 18 травня, байкерський зомбі-екшен доїде до Steam і EGS. Комп'ютерна версія буде підтримувати ультраширокі Монітори, підвищену дальність промальовування і фоторежим з супервисокою роздільну здатність.

Days Gone - трейлер ПК-версії

А для тих, хто пропустив, раніше в цьому місяці відбувся реліз режисерської версії однієї з найкращих ігор останніх років Disco Elysium. У фінальну версію гри додали нові локації, персонажі і додатковий сюжетний контент на 150 тисяч слів, а також дубльовані діалоги на російську мову.

Всі власники стандартного видання отримають The Final Cut абсолютно безплатно..

Sony Steam PlayStation 4 Days Gone
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