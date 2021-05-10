Diablo 4 просуне вперед мистецтво жанру екшен-RPG, вважають в Blizzard

Blizzard розповіла про прогрес Diablo 4 / Blizzard

Головний операційний директор Activision Blizzard Даніель Алегре в рамках конференції для інвесторів поділився думкою про стан франшизи Diablo і проаналізував, як майбутні релізи вплинуть на її популярність.

За його словами, розробники просунулися вже на декількох важливих етапах створення Diablo IV, проте конкретних термінів релізу гри все ще немає. Як мінімум у 2021 році її появи точно чекати не варто.

У компанії вважають, що Diablo IV "стане наступним кроком у створенні тайтлів жанру екшен-RPG". Алегре також зазначив, що Activision Blizzard отримала позитивні відгуки про четверту частину і про стан її розробки після минулого в лютому 2021 року BlizzConline. Нагадаємо, що в рамках виставки розробники анонсували новий клас для екшен-RPG – розбійницю. Даний клас вперше з'явився в оригінальній Diablo, але його не було в другій і третій частині. У Diablo IV він буде в стартовому комплекті разом з Варваром, Чарівницею і Друїдом.

Топ-менеджер також розповів, що мобільна Diablo: Immortal створюється для розширення лінійки і заповнення прогалини між другою і третьою частинами франшизи. Крім того, Immortal принесе автентичний геймплей серії на мобільні пристрої – відгуки журналістів це підтверджують.

Також протягом поточного року очікується прем'єра ремастера другої частини Diablo. Оновлена класика розробляється Vicarious Visions, яка відома по Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy і Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Гра вийде на ПК, PlayStation 4 і 5, Xbox One і Series S/X, а також на Nintendo Switch.

Раніше цього року команда Blizzard оголосила про пошук співробітників для роботи над неанонсованою мультиплеєрною грою ААА-класу з графікою нового покоління. На цю мить складно говорити про приналежність нової гри до будь-якої франшизі: це може бути як тайтл з наявної серії, так і абсолютно новий IP.

Згадується "заморожений" шутер від третьої особи у всесвіті StarCraft, реліз якого був намічений на Xbox і PlayStation 2. Можливо, компанія вирішила зробити ще одну спробу? Хай там як, дізнаємося через якийсь час.