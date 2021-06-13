DICE показала перший геймплей Battlefield 2042

Перший геймплей Battlefield 2042 / EA

Слідом за демонстрацією дебютного трейлера Battlefield 2042 видавництво EA і студія DICE в ході конференції Microsoft показали перший геймплей військового шутера – з боями на танках і вертольотах, стрибками з вінгсьютами і піщаною бурею.

Розробники з DICE також представили різну техніку, зокрема танки і вертольоти, і показали вплив природних катаклізмів на битви – так, в Катарі гравців може наздогнати піщана буря і гігантський торнадо.

На старті гравцям будуть доступні 7 великих карт, де можуть розвернутися баталії у форматі 64x64, а розвивати його планують за моделлю останніх Call of Duty – нові карти будуть повністю безплатними, а монетизація буде проводитися через Бойовий пропуск. Географія карт буде великою: від корейського Сеула до єгипетських пустель.

Геймплей Battlefield 2042