Для Among Us вийшло велике оновлення з підтримкою 15 гравців у лобі

Для Among Us вийшло велике оновлення / InnerSloth

Вчора, 15 червня, хітовій грі з друзями Among Us виповнилося три роки. Щоб відзначити цю подію, розробники зі студії InnerSloth випустили велике оновлення, яке додало в гру підтримку до 15 гравців в лобі.

З інших особливостей – покращений художній стиль, 6 нових кольорів, підтримка контролерів для смартфонів, а також нове меню на екрані зборів, яке вказує, хто помер між раундами.

Раніше автори розповіли, що в майбутньому в Among Us додадуть нову карту, досягнення, можливість об'єднати облікові записи на різних платформах, режим "хованок", косметичні предмети для візора і нові ролі. Крім того, гру планують портувати на PlayStation і Xbox.

Дорожня карта Among Us / InnerSloth

Нагадаємо, що Among Us – це адаптація класичної карткової "Мафії" в інтерактивній ігровій формі. Тут немає ведучого, тут не потрібно закривати очі, важливо просто діяти і бути гранично уважним. Це весело, непередбачувано, іноді шалено тупо, але надзвичайно цікаво.

Пік завантажень припав на жовтень 2020 року – тоді гру встановили понад 7,3 млн разів. За весь час існування мобільної версії її встановили понад 324 млн разів, а сама гра принесла авторам близько 86 мільйонів доларів, при цьому майже 63,4% доходу припало на користувачів зі Сполучених Штатів.

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Гра доступна безплатно на iOS і Android, а версію в Steam можна придбати по знижці за 74 грн – між усіма платформами працює кроссплей.